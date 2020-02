Markus Kluge und Klaus D. Grote

Fehrbellin/Oranienburg (MOZ) Er ist nicht gerade ein Topmodel: Die Uniformjacke spannt über seinem Bauch, seine Nase ist sehr markant, so dass sämtliche Maler seiner Zeit dieses wenig schmeichelnde Detail auch nicht auslassen konnten. Dennoch war Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620 bis 1688) zu seiner Zeit das, was man heute als Superstar bezeichnet.

Salutschüsse zum Geburtstag

Am 16. Februar jährt sich sein Geburtstag zum 400. Mal. Das wird auch in Fehrbellin gefeiert, wo Friedrich Wilhelm wohl sein größter Coup gelungen ist. Unter seiner Führung gewannen im Juni 1675 die brandenburgischen Truppen die Schlacht bei Fehrbellin. Damit wurde Brandenburg zur Großmacht und Friedrich Wilhelm bekam den Beinamen "Der Große Kurfürst".

"Das ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte", sagt Fehrbellins Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck (CDU). Anlässlich des Kursfürsten-Geburtstags sollen am Kurfürstendenkmal im Park, das im Jahr 1902 aufgestellt wurde, Blumen niedergelegt werden. Zudem ist geplant, dass die Schützengilde Salutschüsse abfeuert. Das Fehrbelliner Heimatmuseum zeigt außerdem eine Sonderausstellung zum Großen Kurfürsten, in der dessen Leben auch ausführlich beleuchtet wird, so Ortschronist Kurt Müller.

Auch wenn die bedeutende Schlacht zwischen etwa 11 000 Schweden mit 38 Kanonen gegen 5 600 Brandenburger mit 13 Kanonen erst nach der Wende wieder zu neuen Ehren kam, so war die Geschichte in Fehrbellin immer präsent, betont Sternbeck. Nicht nur durch den Kurfürstenpark samt Denkmal und die 1879 eingeweihte Siegessäule in Hakenberg, die auch die Büste des Kurfürsten zeigt. "Meine Großmutter hat mir immer die Legende von der Schlacht, dem Kurfürsten und seinem Stallmeister erzählt", sagt Ortsvorsteher Sternbeck. Seinem Stallmeister Emanuel Froben (1640 bis 1675) hat Friedrich Wilhelm nämlich sein Leben zu verdanken. Froben trug seit 1663 die Verantwortung für Beschaffung, Unterbringung, Pflege und täglichen Einsatz der Pferde des Kurfürsten. Der Erzählung nach ritt dieser einen Schimmel, auf den die Schweden unter der Leitung von Waldemar Wrangel im Gefecht häufiger schossen. Unter dem Vorwand, das Pferd würde scheuen, überredete Froben den Kurfürsten dazu, den Schimmel gegen sein braunes Pferd zu tauschen. Kurz darauf wurde der Stallmeister durch eine Kugel tödlich verletzt, heißt es.

Bildhauer aus Fehrbellin

Fehrbellin hat aber auch noch eine ganz andere Beziehung zur Kurfürstenfamilie. Der in der Stadt am Rhin geborene Bildhauer Friedrich Wilhelm Wolff (1816 bis 1887) war es, der ein Denkmal für die erste Frau des Kurfürsten, Louise Henriette von Oranien-Nassau (1627 bis 1667), anfertigte. Dieses steht seit 1858 vor dem Schloss Oranienburg, das seinen Namen 1652 vom Großen Kurfürsten bekam. 1655 zog das Paar dort feierlich ein.

Im heutigen Schlossmuseum muss die Kurfürstin in diesem Jahr für ihren Gatten ein wenig in den Hintergrund treten. Die bis heute hoch verehrte Niederländerin würde ihrem Gemahl sicher auch gern den Vortritt lassen. Besucher des Schlossmuseums werden bekannte und neu erforschte Geschichten über den Herrscher und seine Zeit erfahren.

"Der Kurfürst steht allzu oft im Schatten der Kurfürstin", sagt Kastellanin Berit Gloede. Der runde Geburtstag werde genutzt, die politisch und familiär bedeutsame Geschichte hervorzuheben. Schließlich galt Friedrich Wilhelm als pragmatischer Herrscher, der Reformen auf den Weg brachte und auch mit dem Sieg bei Fehrbellin den späteren Aufstieg Brandenburg-Preußens begründete. Bebildert wurden die Schlachten unter Friedrich Wilhelm auf Teppichen, die im Schlossmuseum gezeigt werden. Die Tapisserien werden im Mittelpunkt einer Sonderführung im Museum am 19. Juli um 11 Uhr stehen.

In Schweden abgeblitzt

Friedrich Wilhelm, geboren 1620 in Cölln, das damals noch von Berlin getrennt war, stammte aus dem Haus Hohenzollern. Mit 20 Jahren wurde er Markgraf von Brandenburg, Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches, Herzog in Preußen, zu Pommern, Kleve und Magdeburg sowie Fürst in Minden und Halberstadt. Die Suche nach einer angemessenen Frau erschien zunächst schwierig. Ehen wurden aus strategischen Gründen geschlossen. "Unsere romantische Vorstellung von einer Eheschließung aus Liebe gab es damals nicht. Das galt auch für andere Stände", erklärt Berit Gloede. Das schwedische Königshaus und Prinzessin Christine ließen Friedrich Wilhelm abblitzen. Der Brandenburger war ihnen wohl nicht standesgemäß.

Erfolg hatte der Kurfürst dagegen im niederländischen Haus von Oranien-Nassau. Um Louise-Henriette buhlten zwar auch zwei weitere Kandidaten, sie selbst war in einen Franzosen verliebt. Doch mit 19 Jahren wurde es damals höchste Zeit, dass sie unter die Haube kam. Aus der fortschrittlichen und in allen Bereichen hochmodernen Heimat brachte der Kurfürst Louise Henriette in die vom 30-Jährigen Krieg zerstörte märkische Streusandbüchse. Ein Glücksfall für Brandenburg. Louise Henriette verkörperte den Fortschritt. Für ihre Wohltaten wird sie bis heute verehrt. Ihre Statue steht vor dem Schloss.

Ein Standbild Friedrich Wilhelms wurde an vielen Orten gezeigt, unter anderem im Neuen Palais in Potsdam, bevor es nach Oranienburg kam. Im Schlossmuseum wird das Bildnis nun eines der Fokusobjekte zum 400. Geburtstag. Den Besuchern werde anhand dieser Ausstellungsstücke das Leben und Wirken des Großen Kurfürsten als Machtmensch und als Familienmensch nähergebracht, sagt Gloede. So ist auch die Ausstellung überschrieben. Es geht um die Entwicklung Brandenburgs, und das vom Kurfürsten erlassene Toleranzedikt. Und es geht um seine zweite, 1668 geschlossene Ehe mit Herzogin Dorothea von Braunschweig und Lüneburg, mit der er sieben Kinder hatte und die vorwiegend im Schloss Caputh lebte. Dort ist die zweite Schau der Stiftung Schlösser und Gärten zu sehen. Verbunden werden beide Orte durch den kurbrandenburgischen Marineverein, der mit der Staatsyacht Sehnsucht dreimal – im Juni, Juli und August – von Oranienburg nach Caputh fährt. Jeweils ein Tag wird für eine Strecke benötigt. Am 13. und 14. Juni wird der Kurfürst, dargestellt von Axel Petersen, an Bord sein.

Weil es über das Reiterstandbild Friedrich Wilhelms im Ehrenhof des Schlosses Charlottenburg viel zu erzählen gibt, steht es im Mittelpunkt einer Führung am 16. Mai um 15 Uhr. Neben weiteren Vorträgen im Oranienburger Schloss dürfen sich Besucher auf die wiederentdeckten und restaurierten kostbaren Elfenbeinmöbel freuen, die in der Roten Schlafkammer gezeigt werden.

Für die Audienz am 16. Februar um 14 Uhr wird ab 12 Uhr geübt. Jennifer Bernard zeigt dann den höfischen Knicks und zeitgenössische Tänze. Mit dabei ist Zeremonienmeister Michael Adam.

Wem das noch zu wenig Geschichte ist: Der Jahrestag der Schlacht bei Fehrbellin jährt sich in diesem Jahr zum 345. Mal. Am 20. Juni wird diese dann mit vielen Schützenvereinen und Statisten in Hakenberg nachgestellt. Dafür will die Gemeinde auch auf der Internationalen Tourismus-Börse im März in Berlin werben.