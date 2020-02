MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Manch einer hat sich über die Aktivitäten gewundert, die auf einer Freifläche zwischen Wilhelmstraße, Autodrom und Eisenbahnstraße zu beobachten war. Junge Kiefern sind abgeholzt worden. Die Äste wurden in einer Vertiefung, in der Kies und Steine lagen, aufeinander gestapelt. Soll das rechtens sein?

Ja, lautet die Antwort der Stadtverwaltung. "Es handelt es sich dabei um Vorbereitungsmaßnahmen zur Umsiedlung von Zauneidechsen aus dem Gewerbegebiet Seeplanstraße im Zusammenhang mit der Baumaßnahme einer in Eisenhüttenstadt ansässigen Firma." Dazu wurden besonnte Versteckmöglichkeiten in Form von Strauchhaufen und eingelassenen Sandwällen angelegt, die noch durch Lesesteinhaufen ergänzt werden. In die so entstandenen Ersatzhabitate sollen die in der Seeplanstraße gefangenen Zauneidechsen umgesiedelt werden. "Das ist auf Grundlage des Artenschutzgesetzes erforderlich; die Maßnahme wurde mit Bescheid vom 5. November 2019 von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oder-Spree genehmigt", teilte die Stadtverwaltung mit.