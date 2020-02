Oliver Schwers

Kerkow (MOZ) Wie modern sind uckermärkische Verwaltungen? Welche technischen Veränderungen hat die Digitalisierung hervorgerufen? Kann der Bürger künftig alles online erledigen? Diese Fragen stellen sich durch immer neue Entwicklungen und Rechnerprogramme überall in Deutschland. Die CDU Angermünde hat bei ihrem jüngsten Politischen Stammtisch auf Gut Kerkow dieses Thema öffentlich gemacht und Faruk Tuncer eingeladen. Er ist Geschäftsführer und Gründer von Polyteia, einem Startup-Unternehmen aus Berlin. Die Firma bietet kommunalen Verwaltungen eine neue Steuerungs- und Nutzungsmöglichkeit bereits vorhandener Daten an. Der Sinn: Ämter, Bürgermeister, Behörden und Kommunalbetriebe können jederzeit ihre Kosten überwachen, die Kita-Auslastung kontrollieren, Krankheitstage ermitteln, Altersquoten errechnen und sichtbar machen, Statistiken erstellen und per Mausklick als Diagramm zusammenstellen. Die Auskunftsfähigkeit der Behörden steigt. Und das moderne Rathaus-Cockpit kann unter Umständen auch Entscheidungen der Stadtverordneten beeinflussen.

Prenzlau ist am Ball

Viele Orte in Brandenburg haben sich schon um eine solche Lösung bemüht. In der Uckermark laufen derzeit Gespräche mit der Stadt Prenzlau. Das Thema interessiert auch Abgeordnete in Städten, Dörfern und im Landkreis. Geht es doch um Monitoring, Auskunftsfähigkeit und Informationen. Doch nach Angaben von Faruk Tuncer hängen Kommunen bei digitalen Lösungen oft bis zu 15 Jahre der Privatwirtschaft hinterher. "Die Modernisierung fängt jetzt erst an", so der Geschäftsführer von Polyteia.

Und es gibt auch Probleme. In einigen Bereichen ist bis heute die digitale Datenlage entweder falsch oder gar nicht vorhanden. Hier muss also per Hand noch nachgeholt werden, was im Rechner fehlt. Denn Plattformen und Verknüpfungen von digitalisierten Verwaltungen lassen sich nur bedienen, wenn sie genügend Datenfutter haben.

Die Einführung moderner Systeme dauere mitunter nur drei Monate, so Faruk Tuncer. Ausschlaggebend sind der Wille und individuelle Wünsche der Verwaltungen.

Bei den anwesenden Mitgliedern der CDU herrschte offenkundiges Interesse, geht es doch um zeitgemäße Auskünfte, Informationen und Auswertungen.