Nina Jeglinski

Berlin (NBR) Den Durchbruch brachte das Spitzengespräch nicht. Doch immerhin: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will nach dem Treffen mit Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nun stärker als bisher gegen unfaire Handelspraktiken kämpfen.

Welche Ergebnisse gibt es? Es wird weiter verhandelt. Klöckner will nun den Handel und die Landwirtschaft zu einem gemeinsamen Treffen einladen, sagte sie dieser Zeitung. Das Treffen soll zeitnah stattfinden. Zudem kündigte sie an, eine europäische Richtlinie zu unfairen Handelspraktiken schnell umzusetzen.

Was ist das für eine EU-Richtlinie? Die Richtlinie 2019/633 über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette – kurz: UTP-Richtlinie – wurde im April 2019 vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union erlassen. Sie sieht ein Verbot unlauterer Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette vor. Bis zum 1. Mai 2021 müssen die Mitgliedsstaaten die Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Konkret geht es um umstrittene Handelspraktiken, wie Stornierungen. So ist es gar nicht so selten, dass beispielsweise ein Gemüsebauer frühmorgens ein Fax bekommt, in dem steht, dass es statt 30 am Vorabend bestellter Paletten Kopfsalat nur noch 15 Paletten sein sollen. Dann kann er die anderen 15 Paletten vernichten oder unterpflügen. Um so etwas zu unterbinden, will Ministerin Klöckner die EU­-Richtlinie nun "eins zu eins" noch in diesem Jahr umsetzen.

Werden Lebensmittel jetzt teurer? Derzeit noch nicht. Es könnte jedoch sein, dass die Handelsketten Edeka, Rewe, die Schwarz-­Gruppe mit Lidl und Kaufland sowie Aldi mit zusammen mehr als 85 Prozent Marktanteil umdenken müssen. Es sei "unbestritten", dass es bei den Handelsakteuren eine relativ hohe Konzentration gebe, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Deshalb ruhten "natürlich sehr viele Erwartungen auf denen, die die großen Anteile am Handel repräsentieren". Merkel warb dafür, dass es unter den Akteuren ein "faires Verhalten" geben müsse.

Kann der Staat Lebensmittelpreise festlegen? Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht in der Regulierung von Marktpreisen für Lebensmittel eine Möglichkeit, die Situation der Bauern zu verbessern. "Wenn man eine Mindestqualität haben will, muss man die Märkte in die Lage versetzen, dass ein Mindestpreis greift", sagte Ramelow. Es sei am Bund, entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen. Die Kanzlerin lehnt staatliche Eingriffe in die Preise bisher ab.

Theoretisch gilt in marktwirtschaftlichen Systemen der Grundsatz, dass Angebot und Nachfrage durch den Preis zum Ausgleich kommen und die Märkte sich frei entfalten sollen. Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn die Marktstruktur auf einem Teilmarkt zu strukturellen Fehlentwicklungen führt. In Deutschland korrigiert der Staat in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel auf dem Finanzmarkt und im Gesundheitssektor.

Wie viele Kunden zählen Aldi und Co. und wie viele die Bioläden? Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Wiesbaden) von 2018 erreichten Aldi (46 Millionen) und Lidl (39 Millionen) die meisten Verbraucher, es folgen Rewe und Edeka, in denen zusammen 32 Millionen Kunden gezählt wurden. Bei den Zahlen kommt es auch zu Überschneidungen, so kann ein Edeka-Kunde auch bei Aldi oder Lidl einkaufen. Für Bio-Lebensmittel gaben die Konsumenten insgesamt 10,91 Milliarden Euro aus, ein Plus von 5,5 Prozent. Der Großteil wird allerdings bei den Discountern und den Supermärkten umgesetzt, die ihr Sortiment ausweiten.

Der Lebensmittelumsatz im Naturkosthandel erreichte laut Daten der Marktforschungsinstitute GfK und bioVista mit 2,93 Milliarden Euro einen leichten Anstieg und hat einen Marktanteil von etwa 27 Prozent. In den sonstigen Geschäften, zu denen Bäckereien, Metzgereien, Hofläden, Versandhandel, Wochenmärkte und Reformhäuser zählen, wurden Bio-Produkte im Wert von 1,55 Milliarden Euro gekauft.