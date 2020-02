Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Klein, schwarz, schüchtern: das ist Katzenmädchen Pebbles. Pebbles erblickte im Mai 2019 das Licht der Welt und sucht erfahrene, geduldige und einfühlsame Katzenfreunde. Denn: Pebbles muss das Schmusen erst noch genießen lernen. Beschäftigt Mensch sich mit der kleinen Katzendame intensiv und gibt ihr vor allem die Zeit, die sie braucht, so hat auch Pebbles durchaus das Potenzial aufzublühen, was sie hin und wieder auch schon im Tierheim zeigen konnte. Ein souveräner, etwa gleichaltriger Artgenosse könnte Pebbles als Orientierung dienen. Im neuen Zuhause wünscht sich die kleine Schwarze vorzugsweise Freilauf nach der Eingewöhnung.

Pebbles ist geimpft und wird mit der Auflage zur Kastration im entsprechenden Alter vermittelt.

Tierheim Caasmannstraße:

03381/304149