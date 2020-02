Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Wann wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt? Und wo muss ich in Deutschland meinen Hund anmelden? Diese und weitere Fragen haben Sarah Phillips und Richard Hurding vor kurzem beim Einbürgerungstest beantwortet.

Die Briten aus der Schorfheide leben in Joachimsthal in einem ehemaligen Wasserturm, auf dem sie eine Aussichtsplattform betreiben. Bislang hatten Phillips (56) und Hurding (57) lediglich einen britischen Pass. Überschrieben mit "European Union" könnte dem Dokument bald historischer Wert zukommen.

In der Nacht zum Sonnabend, mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum, hat Großbritannien die Europäische Union verlassen. Lange hatten die beiden Joachimsthaler gehofft, dass das nicht passiert. Seit Johnsons Wahlerfolg im Dezember war diese Hoffnung dahin. Schon in vorauseilendem Gehorsam hatte Richard Hurding im Herbst sein Mandat als Joachimsthaler Stadtverordneter abgegeben. Voraussetzung dafür ist die Staatsbürgerschaft in einem EU-Land. Tabea Hauke wurde seine Nachfolgerin. Nicht der Brexit allein der Grund gewesen, sondern auch die beruflichen Aufgaben mit seiner Firma Zelfo Technology, erklärt Hurding, der sich auch ohne Mandat engagieren will.

Grenzenlos bleiben

Auf den Aufenthalt der beiden hat der Brexit zunächst keine Auswirkung. Doch sie sind viel gereist, haben in anderen Ländern gelebt. Grenzen, die es für sie auf dem Kontinent nicht gab, könnten nun zu Hürden werden. Sie wollen die Deutsche Staatsbürgerschaft erlangen, um EU-Bürger zu bleiben und streben die doppelte Staatsbürgerschaft an. "In Deutschland könnten wir auch so weiter leben. Wir sind seit über zehn Jahren hier. Aber was ist mit Frankreich? Was ist, wenn wir nach Polen fahren?", fragt Sarah Phillips.

In ihrer Heimat Großbritannien hat das Thema die Nation gespalten, selbst innerhalb von Familien. Die Joachimsthalerin berichtet von einem zerrütteten Vater-Tochter-Verhältnis aus ihrem Bekanntenkreis. Die Brexit-Gegnerin erinnert nochmal an das Ergebnis des Referendums 2016. Nur die knappe Mehrheit von 52 Prozent hatte damals für den Austritt gestimmt. Natürlich sei das Demokratie, aber alles andere als ein klares Ergebnis.

Die Chancen, dass die Turmbewohner EU-Bürger bleiben und die Deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, stehen allerdings nicht schlecht. Aktuell warten sie auf das Ergebnis ihres Sprachtestes, den sie kürzlich in Prenzlau gemacht haben. Den Einbürgerungstest mit seinen 39 Fragen haben beide erfolgreich bestanden. Sarah Phillips mit 31 und Richard Hurding mit 29 von 17 nötigen richtigen Antworten. "Sie hatte die leichteren Fragen", meint Hurding.