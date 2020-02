Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Der Himmel ist grau. Regen fällt statt Schnee. Im Kalender steht: "Winterferien".

Patrizia und Falmata bleiben zu Hause in Beeskow. Sie entscheiden spontan, was sie machen. "Faul sein" vor allem, lacht die 13-jährige Patrizia: und mit der 12-jährigen Freundin Falmata abhängen – zu Hause, draußen oder im "Pier 13", vielleicht bei dortigen Ferienangeboten? Das Jugendteam der Stiftung SPI ist mit dem Jugendtreff "Pier 13" der einzige Jugendhilfeträger in Beeskow. Nachmittags sind Haus und Mitarbeiterohren offen für Bedürfnisse und Ideen der Jugendlichen, in den Ferien (außer am Montag) schon ab 12 Uhr.

"Wir machen Angebote für Kinder und Jugendliche aus Familien, die wenig Möglichkeiten haben, am kulturellen Leben teilzunehmen", erklärt Doreen Kaufmann, die im offenen Bereich des "Pier 13" arbeitet. Zum Beispiel: "Kaum jemand von unseren Jugendlichen war schon mal im A10-Center." Darum wünschten sie sich jenen Ausflug, der das Ferienprogramm am Montag einleitete. Vor Ort trainierten die Jugendlichen den Umgang mit Geld: Was kann ich mir leisten, was brauche ich? Welche Gesichtsmasken ist für junge Menschen geeignet, wo gibt es welche Kleidung für welchen Preis? "Wir wollen die Jugendlichen unterstützen, selbstständiger zu werden", betont Kaufmann. Gerade die Älteren müssten das ja bald lernen, wenn sie in Ausbildungen oder Studium wechseln. Der Höhepunkt des ersten Ferientages ist der Kino-Besuch.

Auch das weitere Wochenprogramm haben die Jugendlichen bestimmt: am Dienstag zwischen 12 und 18 Uhr Billardturnier im Jugendtreff, am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr Bowling im Spreepark (Unkostenbeitrag 5 Euro), am Freitag Volleyballturnier in der Turnhalle an der Stadtmauer. "Unsere Jugendlichen sind sehr aktiv", weiß Kaufmann, "sie mögen es, miteinander zu spielen und zu konkurrieren." Anmelden können sich Interessierte im Treff in der Breitscheidstraße 13.

Parallel zu den Ferienangeboten ist auch das "Pier 13" selbst offen. Mittwochs beispielsweise ist "Macht-worauf-ihr-Lust-habt!"-Tag. Da wird dann gekocht, laut Musik gehört – dafür gibt es extra einen Musikkeller – und getanzt; es werden Karten-, Brett- und PC-Spiele gezockt. Probleme mit dem Jugendschutz gibt es selten. "Unsere Jugendlichen wissen, was sie dürfen und was nicht", weiß Kaufmann. Und die Mitarbeiter schauen natürlich regelmäßig nach. Im Hüfnerhaus ist es derweil früher lebhaft als sonst. Auch ohne spezielles Ferienprogramm. Aber regelmäßige Angebote wie Inlet (informeller Lernort und Lebenswelt) werden früher aufgesucht, "gleich nach dem Aufstehen", erzählt Barbara Buhrke. Die ersten Kinder kamen am Montag schon um 10.30 Uhr.

Fahrdienste von Friedland

Das Jugendteam Beeskow pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit Friedland, so dass die dortige Jugend-Sozialstation Anmeldungen und Fahrdienst organisiert: zum Billardturnier nach Beeskow am Dienstag ist Abfahrt in Friedland 11.30 Uhr, zum Bowling am Donnerstag um 13 Uhr und zum Volleyballturnier am Freitag um 12 Uhr jeweils an der Sozialstation. Am Mittwoch findet von 10 bis 16 Uhr in der Alten Schule, Pestalozzistraße 6, ein eigener Spieletag in der Sozialstation statt.