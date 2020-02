Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Die Deutsche Bahn hat den Neubau der Brücke über die Schwanebecker Chaussee/Weißenseer Straße um ein Jahr auf 2022 verschoben. Gerechnet wird dann mit einer Bauzeit von 15 bis 18 Monate. Erst im Anschluss würden zeitgleich die Überführungen am Bahnhof Bernau und an der Börnicker Chaussee erneuert, teilte Bürgermeister André Stahl mit.

Der spätere Baubeginn der Überführung an der Schwanebecker Chaussee steht im Zusammenhang mit einer Umplanung des Vorhabens und liegt durchaus im Interesse der Stadt. Sie will das Nadelöhr unter der Überführung durch eine zusätzliche Fahrspur entschärfen und breitere Geh- und Radwege anlegen. Diese würden durch die Stadt bezahlt, erklärte der Bürgermeister.

Bis zum Baubeginn 2022, der mit einer Sperrung von Schwanebecker Chaussee/Weißenseer Straße im Brückenbereich einhergeht, ist die Ladestraße fertig. Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung hat in der vergangenen Woche die Auftragsvergaben bewilligt. Noch in diesem Monat beginnen die Bauarbeiten für die "kleine" Bernauer Umgehung. Durch sie soll der Fahrzeugverkehr aus Richtung Schwanebeck noch vor der Brücke in nördliche Richtung abgeleitet werden. Die Trasse verläuft parallel zu den Bahnschienen und mündet in den Kreisverkehr an der Börnicker Chaussee. Von dort geht es weiter über die August-Bebel-Straße und in die Eberswalder Straße. Diese soll in beiden Fahrtrichtungen geöffnet werden.