Präzisionsarbeit: Daniel Schröder arbeitet in der Woltersdorfer Metallbaufirma Ahrens mit dem Winkelschleifer an einem Stahlrahmen, wie er auch für die Graffitiwände des Jugendclubs Erkner eingesetzt wird. © Foto: Annette Herold

Annette Herold

Erkner/Woltersdorf (MOZ) Flächen für legale Graffiti sind rar in Erkner. Der Bedarf ist dafür um so größer, wissen die Sozialarbeiterin Veronika Schulz und ihre Mitstreiter vom Jugendclub Haus am See. Nun gibt es Platz für Sprüh-Kunst: Der Woltersdorfer Metallbau-Unternehmer Oliver Ahrens hat Betonfaserplatten spendiert, und in seiner Werkstatt sind die zur Halterung nötigen Metallkonstruktionen entstanden. Sie stehen jetzt vor dem Jugendclub.

"Es hat mich gereizt, den Kids eine Plattform zu verschaffen", sagt Oliver Ahrens. "Sie sollen hier etwas tun können, wozu sie Lust haben." Dass Graffiti für junge Menschen reizvoll sind, weiß der Unternehmer durch seinen Sohn, und auch, wie schwer es ist, legale Flächen für dieses Hobby zu finden. Die Betonfaserplatten waren von einem größeren Auftrag übrig. Sie werden im Fassadenbau eingesetzt, so dass sie witterungsbeständig sind. Und wiederverwendbar: Sollte einmal der Wunsch nach Neugestaltung bestehen, können sie mit Fassadenfarbe überstrichen und wieder besprüht werden, wie Oliver Ahrens erklärt.

Nicht im Selbstlauf

Dem Unternehmer war es wichtig, ein Vorhaben zu unterstützen, das Hand und Fuß hat. Deshalb hat er sich schon zum Aufbau der Platten Hilfe von den Jugendlichen geholt. "Sie sollen auch die Verantwortung übernehmen, dass das hier heil bleibt", sagt Oliver Ahrens. Besondere Unterstützung hatte er in Tim Klevenhusen, Jugendclubbesucher, gelernter Baumaschinenführer und derzeit arbeitssuchend. Wo etwas zu tun ist, helfe er gern, sagt der Erkneraner, der sich auch im Verein Ferienland engagiert.

Im Erkneraner Jugendclub gibt es längst Erfahrung mit Graffiti-Projekten, und die Verantwortlichen wollen das Ganze auch dieses Mal nicht dem Selbstlauf überlassen. Für die Jahresmitte ist im Haus am See ein Workshop zum Thema geplant, wie Veronika Schulz berichtet. Es soll dabei um die richtige Technik und künstlerische Fragen gehen, aber auch um juristische, vor allem die, wann Graffiti rechtens sind. Schon im April ist die farbliche Gestaltung der Rampe am Busbahnhof geplant.

Auftrag vom Bürgermeister

Der Auftrag dazu kommt aus dem Rathaus. Bürgermeister Henryk Pilz unterstützt das Vorhaben. Es sei wichtig, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in der Stadt nicht nur illegale Graffiti-Spuren zu hinterlassen. "Sie brauchen Freiraum, sich zu entfalten", sagt er. Graffiti habe viele Gegner, sei aber auch eine Form der Kunst. "Und es ist mir lieber, mit den Jugendlichen etwas zusammen zu machen, als sie mit der Polizei von der Straße zu holen."

Entsprechende Bemühungen gibt es auch in Woltersdorf. Am Thälmannplatz, einem Brennpunkt von Vandalismus-Schäden im Ort, wird dazu die Bushaltestelle hergerichtet. Das Wartehäuschen erhält mit Gittern überzogene Seitenwände, und die Rückwand soll auch einmal aus einer für Graffiti geeigneten Platte bestehen. Der Plan ist, sie mit Unterstützung von Jugendbeirat und Jugendsozialarbeiter mit Woltersdorfer Motiven zu gestalten.