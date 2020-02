Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Wie eine große Frauen-WG beschreibt Ilka M.* den Alltag im Frauenhaus. Die Bewohnerinnen kochen zusammen, im Hof gibt es einen Spielplatz für die Kinder, im großen Spielzimmer steht eine Tafel, der Gemeinschaftsraum ist gemütlich eingerichtet, die Zimmer farbig gestaltet mit Bildern an der Wand. "Es ist nicht wie im Knast Grau in Grau, sondern fast wie ein kleines Paradies", erklärt sie. Ein Ort zum Wohlfühlen, zum Zur-Ruhe-Kommen.

Keine Fotos, kein Besuch

Wie es an diesem geschützten Ort ohne Postadresse in Fürstenwalde aussieht, weiß sie, weil sie dort ab Ende 2017 fast ein halbes Jahr lang wohnte. Sechs Kinder und drei Frauen lebten währenddessen dort, mit einer ist die junge Frau noch heute befreundet. Damals rauchte sie noch – im Hof traf man sich, knüpfte Kontakte. Sie lebte in einer einzelnen Wohnung, erzählt sie, die anderen Frauen auf verschiedenen Etagen in Zimmern mit eigenem Bad und Gemeinschaftsküche sowie Aufenthaltsräumen.

Der Austausch mit den anderen Frauen habe Ähnlichkeit mit einer Selbsthilfegruppe. "Und man merkt, man ist mit den Gefühlen nicht allein", sagt sie. Es herrscht ein striktes Besuchsverbot, die Bewohnerinnen dürfen in der Schutzwohnung keine Fotos schießen oder Videoanrufe tätigen. Unter "einer Käseglocke" sei man jedoch nicht, sagt Ilka M. Eine Erzieherin kümmert sich im Haus um die Kinder, während die Frauen Behördengänge erledigen, einkaufen, kochen, Freunde treffen, theoretisch sogar arbeiten gehen. Sie sind auf sich gestellt, es gibt allerdings einen 24-Stunden-Notruf und Ansprechpartnerinnen im Trägerverein Frauen helfen Frauen, in dem sie selbst mittlerweile aktiv ist. "Man lebt halt wie im betreuten Wohnen", erklärt sie.

Therapie öffnete ihr die Augen

Unter einer Käseglocke, in einer "Auszeit für den Kopf", fühlte sie sich eher in der Zeit zuvor, als sie nach einem Nervenzusammenbruch für acht Wochen mit zwei Koffern und ihrem damals wenige Monate alten Sohn in eine Klinik kam. "Ich war immer der Meinung, ich sei der Grund für den Stress und mache etwas falsch", erinnert sie sich. In der Therapie merkte sie jedoch: Ihr Ex-Partner und Vater ihres Sohnes, mit dem sie zu dem Zeitpunkt drei Jahre zusammen war, ist das Problem.

Er hatte viele Wutanfälle, warf mit Gegenständen nach ihr, kontrollierte zwanghaft, ob sie den Haushalt richtig macht. "Wenn nicht, habe ich echt böse Ärger bekommen." Als sie sich längst getrennt hatte und nachdem sie ins Frauenhaus gezogen war, eskalierte die Situation, als sie ihren Sohn nach einem Besuch abholte. Ihr Exfreund nahm sie in einen Würgegriff, drückte sie auf den Boden, bespuckte sie – und das einjährige Kind musste vom Auto aus zusehen.

Gebessert hat sich die Situation bis heute kaum. Beide haben das Sorgerecht, alle 14 Tage ist der Sohn von Freitag bis Montag bei seinem Vater – Übergabe bei der Tagesmutter, damit sie sich nicht sehen müssen. Nach diesen Wochenenden benehme sich der Sohn entweder fast apathisch oder bekomme Wutanfälle, schlage, trete, bezeichne seine Mutter als böse. "Das macht mir große Angst. Das macht etwas mit dem kleinen Menschen, der eigentlich ganz viel Liebe hat", sagt Ilka M. traurig.

Sie glaubt zwar nicht, dass ihr Ex ihren Sohn einer Gefahr aussetzen würde. Aber er kenne keine Grenzen, halte sich nicht an Absprachen. "Er sieht nur sich", sagt sie, fühlt sich massiv von ihm in ihrem Leben, in dem es mittlerweile einen neuen Partner gibt, beeinträchtigt. Mithilfe einer Langzeittherapie versucht sie, mit seinem narzisstischen Verhalten umzugehen. Aber auch zwei Jahre nach ihrer Zeit im Frauenhaus sagt sie: "Das Machtlose fühlt sich schlimm an."

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.