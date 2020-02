Nadiia Matsiuk (r.) lebt mit Mann, zwei Kindern und Hund in einem Bungalow. In Słubice arbeitet sie als Verkäuferin. Eine Wohnung in der Stadt könne sich die Familie nicht leisten. "Und ich mag die Ruhe hier", sagt sie. © Foto: Nancy Waldmann

Vermieter Klaas Russcher alias Mikołaj (l.) wohnt selbst in einem Bungalow. 2012 kaufte er das Grundstück in Nowy Lubusz und brachte die containerartigen Häuser aus seiner niederländischen Heimat mit. Jedes ist 40 Quadratmeter groß, innen gibt es drei Schlafkammern, ein Bad und eine Wohnküche. © Foto: Nancy Waldmann

Nancy Waldmann, Peggy Lohse

Slubice (MOZ) Eigentlich wollte Klaas Russcher seine Bungalows auf der Wiese im Norden von Slubice an Touristen vermieten.

"Du hast den schönsten Arsch der Welt" singt die Frauenstimme, unterlegt von schnellen Beats und Motorengeräusch. Kurz wird die Musik laut, bevor die Autotür zuschlägt und der Bass wieder gedämpft ist. So klingt der Morgen im Bungalowdorf in Nowy Lubusz.

Es ist 6 Uhr früh, Dima macht sich auf den Weg zur Arbeit, im Sommer fährt er der aufgehenden Sonne entgegen, bevor es im Bungalow heiß wird. Im Winter ist es klirrend kalt – wenn man Heizkosten sparen will. Die nächsten 15 Stunden verbringt der junge Ukrainer in der Küche des Hotel Baranowski, an der Straße Richtung Autobahn im Słubicer Gewerbegebiet. Dort bekocht er Kunden, meistens Deutsche. Vier Stunden am Tag für 1000 Złoty monatlich (233 Euro) arbeitet er offiziell. Die übrigen Stunden bekommt er "im Umschlag bezahlt", wird Dima am Abend erzählen. 5000 Złoty sind es am Monatsende, es läuft rund für den 25-Jährigen.

Vor kurzem kaufte er seiner Mutter zuhause einen neuen Kühlschrank. Als er vor zwei Jahren im ersten Restaurant anheuerte, hatte er vergeblich auf den Lohn gewartet. Daheim in Jahotyn, einer Stadt bei Kyjiw (Kiew) konnte er gar keinen Job finden – trotz Koch-Lehre und Management-Diplom. An die Oder gelockt hatte ihn sein Vater, ein langjähriger Wanderarbeiter, der vor langer Zeit die Familie verließ. Dima verdankt ihm viel, denn der Vater zog für seinen Sohn in den Krieg, als die Einberufung kam. Dima freut sich auf den Abend im Bungalow, zwei Mitbewohner kommen vom Heimaturlaub zurück, dann sind sie wieder zu siebt – die Maximalbelegung in der Männer-WG.

Bis 8 Uhr sind die Schulkinder vom Bus abgeholt und die meisten Bewohner – fast alle Ukrainer – fort zur Arbeit. Zur Baustelle wie Dimas Vater, zur Fleischerei wie Nadiia, die als Verkäuferin arbeitet, Jewgeni, der Pizza ausfährt. Alle sind sie zum Schuften und Geld verdienen da. In der Siedlung zwitschern dann nur noch die Vögel, die Kühe muhen auf den Weiden.

Klaas Russcher, der Vermieter, ist auch tagsüber anzutreffen, wenn man an seine Hütte klopft, die aus hellerem Holz ist als die anderen. "Damit man weiß, wo ich zu finden bin", sagt er. Man kennt ihn unter dem Namen Mikołaj, der polnischen Variante seines holländischen Namens. Sein Polnisch klingt jedoch amerikanisch, sein Muskelshirt hat etwas von Wildem Westen und seine diskrete Höflichkeit ahnt man nicht gleich. Er habe mal in den USA gelebt, in der Landwirtschaft gearbeitet, erzählt der 36-Jährige. Aber es gefiel ihm nicht. "Gearbeitet haben da nur die Migranten aus Mexiko."

Gefallen hat Klaas Russcher aber die Geschäftstüchtigkeit der Polen, inzwischen hat er einen polnischen Pass. Einst fuhr er mit seinem Onkel zum Einkaufen auf ostpolnische Märkte, um zuhause in Holland mit Gartenmöbeln zu handeln. In Słubice haben sie auf den langen Touren oft übernachtet. Aber es sei manchmal schwer gewesen, ein Zimmer zu finden, erinnert er sich, und so überlegten sie, eine Wohnung kaufen. Schließlich kam alles anders, Russcher und sein Onkel kamen günstig an ein Baugrundstück und bauten ab 2012 52 holländische Fertigbaucontainer aus Holz auf, auf der grünen Wiese. Trafostation musste er bauen, Abwasserleitungen verlegen, Wege pflastern. "Ich wollte das an Touristen vermieten", winkt Russcher ab. "Aber es kamen nur ein paar Radfahrer und die wollten meistens zelten."

Dafür kamen ab 2014 Gastarbeiter aus der Ukraine. Auf dem angespannten Słubicer Wohnungsmarkt haben sie es schwer. Bei Klaas Russcher zahlen sie 1000 Złoty plus Nebenkosten für 40 m2 mit sechs Betten und voller Ausstattung samt Küche und Waschmaschine – günstiger als "beim Holländer", wie die Słubicer sagen, kann man kaum wohnen. "Die Leute mögen die Freiheit und die frische Luft. Die Kinder können draußen spielen", sagt Russcher. Manche leben Jahre hier, haben Hochbeete gebaut. Und wenn mal jemand zu laut ist, ruft keiner die Polizei, sondern der Mikołaj greift sanft und bestimmt ein.

Dimas Bungalow erkennt man an der ukrainischen Flagge über der Tür. Als er nach zehn heimkommt, ist es mild, der Grill brennt, seine Mitbewohner sitzen draußen auf alten Sesseln, ein kaputter Kühlschrank dient als Tisch. Es gibt Steak, Salat und Whisky-Cola. Dimas 53-jähriger Vater erzählt vom Krieg in der Ostukraine. "Man kehrt von dort nie mehr richtig zurück." Wenn der Konflikt wieder heißer wird, würde er für sein Land an die Front zurückkehren, sagt er. Sein Sohn träumt von weniger und besser bezahlter Arbeit auf deutscher Seite, doch ihm fehlen die Sprachkenntnisse. Die Musik ist jetzt anders: Nostalgischer Rock von der russischen Kultband "Kino". Das Lied heißt "Chotschu peremen" – "Ich will Veränderungen".