Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Als Café und "Musikkneipe" ist der Regionalladen "Oderbruchware" in Bad Freienwalde ja schon länger bekannt, jetzt wird der Laden aber auch noch zum Kinosaal – nicht zum ersten Mal, aber nach dem Erfolg des ersten Males nun immer wieder. Cineast Stefan Noack hat im Geschäft von Susann Mücke und Martin Podoll die Nische gefunden, nach der er lange Zeit gesucht hat. Mit der Reihe "Oderbruch-Filmabend" will Noack Gleichgesinnte ansprechen.

Am kürzesten Tag des Jahres, am 21. Dezember, des vergangenen Jahres wurde zum ersten Mal die Kinoleinwand in der Oderbruchware aufgestellt. Stefan Noack nutzte den Laden, um bei einem Kurzfilmabend mitzumachen, der bundesweit eben an diesem Tag der Wintersonnenwende stattfindet. "Es kamen etwa 50 Leute und die Resonanz war unglaublich positiv", erzählt Susann Mücke ein paar Wochen später im Gespräch mit der MOZ. Die Nachfrage in Sachen Kino ist in der Kurstadt also offenbar vorhanden, vielleicht auch, weil die Kombination aus Filmgenuss und der speziellen Atmosphäre der Oderbruchware anziehend wirkt. Es wird eben in verschiedener Hinsicht das etwas andere Kino.

Für die Ladeninhaber Mücke und Podoll und den Kinofan Noack jedenfalls Grund genug, es nicht bei der einen Veranstaltung zu belassen. Und kaum war der Entschluss gefasst, öfter Filme zu zeigen, legte Stefan Noack auch schon ein fertiges Programm vor. Wer aktuelle Blockbuster erwartet, der muss sich wohl nach einem anderen Kino umsehen. Wer aber besondere Streifen sehen will, oder statt allein auf dem Sofa lieber mit anderen zusammen den Abend verbringen möchte, der ist wohl genau richtig. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Unter dem Titel "Oderbruch-Filmabend" startet die Reihe am 15. Februar mit dem Film "Die Helden von Kummerow und ihre lustigen Streiche" aus dem Jahr 1967. Die Romanverfilmung nach Ehm Welk war die erste deutsch/deutsche Zusammenarbeit.

Am 18 April gehört der Abend Erich Kästner. Zwei Kästner-Verfilmungen aus den Jahren zwischen 1931 und 1973 werden dann gezeigt – welche das sein werden, kann jeder mitentscheiden. In der Oderbruchware liegt eine Liste zum Abstimmen aus. Im Juni dann prügeln sich Bud Spencer und Terence Hill durch drei Filme. "Da habe ich jetzt schon viele Leute, die da kommen möchten", erzählt Stefan Noack. Auch der Kurzfilmtag findet wieder statt, diesmal am 19. Dezember statt. Das Film-Jahr endet schließlich am 29. Dezember mit der "Feuerzangenbowle". Dies ist nur ein Programmausschnitt, Ankündigungen gibt es jeweils noch vor den Veranstaltungen. "Die Lizenzen für die Filme habe ich schon", so Stefan Noack.