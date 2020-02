BRAWO

Brandenburg an der Havel ( ) Wie BRAWO berichtete, kam es am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr im Einmündungsbereich zur Sankt-Annen-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahererin und einer Straßenbahn, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Zuvor war die Fahrerin eines Daihatsu Kleinwagens auf der Sankt-Annen-Straße in Richtung Neustadt Markt unterwegs. Eine Straßenbahn der Linie 6 fuhr parallel zum Kleinwagen in die gleiche Richtung. Offenbar wendete die Daihatsu-Fahrerin auf Höhe der Einmündung Deutsches Dorf, verkehrswidrig mit der Absicht zurück in Richtung Potsdamer Straße zu fahren. Dabei übersah die Frau die links neben ihr fahrende Straßenbahn, die in weiterer Folge mit dem Kleinwagen kollidierte.

Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen um die eigene Achse gedreht und durch einen Trennzaun auf die Gegenfahrbahn geschoben. Dabei wurde die Daihatsu-Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und, schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Frau musste kurze Zeit später von Einsatzkräften der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um die Frau und brachten diese später in ein umliegendes Krankenhaus.

Auch der Straßenbahnfahrer erlitt aufgrund des Vorfalls einen Schock und musste wenig später in einem Krankenhaus behandelt werden. Durch den Aufprall entgleiste die Straßenbahn und es kam zu einer längeren Ausfallzeit auf der Straßenbahnlinie. Die etwa 30 Fahrgäste der Tram wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Der Daihatsu musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nichts bekannt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ihre Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet

Hier die urspüngliche Unfallmeldung