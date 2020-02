BRAWO

Brandenburg "Die schöne Brandenburgerin" ist zurück im Brandenburger Wochenblatt und scheint verlockend. Keine Stunde nach Bekanntgabe der BRAWO-Aktion via Facebook gab’s die erste Kandidatin. "Hallihallo", meldet sich Nina. "Ich bin 21 Jahre alt, wohne seit zwei Jahren in Brandenburg." Zuvor war sie in Bensdorf zuhause. "Ich habe mich erst am Abitur versucht und mache jetzt eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten", verrät sie uns, und weiter: "Ich lebe zusammen mit meinem Freund nach einer Low-Cost-Einstellung und verbringe die Freizeit gern mit meinem Hund. Ich würde mich freuen, wenn ich die schönste Brandenburgerin werde."

Wir freuen uns über weitere Kandidatinnen. Sind auch Sie eine schöne Brandenburgerin und wenigstens 18 Jahre alt, dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse redaktion-brb@brawo.de.

Jede Woche wird eine Kandidatin vorgestellt und am Monatsende online zur Wahl "Die schönste Brandenburgerin des Monats" gestellt. Wer das Voting für sich entscheiden kann, ist für die Jahres-Wahl qualifiziert, hat somit Chancen auf den großen Titel "Die schönste Brandenburgerin des Jahres" und einen attraktiven Preis. Viel Spaß beim Mitmachen wünscht Ihr BRAWO-Team!