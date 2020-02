Veranstaltungen zum Weltgästeführer 2020

"Ein Gutshaus mit Geschichte" ist der Titel einer Führung mit Bärbel Backwitz am Sonntag, 16. Februar, in Zernikow. Treffpunkt ist am Gutshaus um 10.30 Uhr.

Eine zweite Führung bietet Bärbel Backwitz am selben Tag ab 14 Uhr zum Thema "Schon vor 250 Jahren war Neuglobsow in Deutschland bekannt" an. Treffpunkt ist das Fontanehaus im Stechliner Ortsteil Neuglobsow.

"Lieblingsorte des Prinzen von Preußen" stellt Ursula Wackrow am Freitag, 21. Februar, in der Prinzenstadt Rheinsberg vor. Start ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz.

Am Kronprinzen-Denkmal beginnt am Sonnabend, 22. Februar, um 10.30 Uhr eine Tour mit Anke Hoffmann zum Thema "Adolf Menzel und Friedrich II. in Rheinsberg".

"Geschichte und Geschichten zur Stadt und der Bachsteinmauer" von Wittstock bietet Günter Lutz am Sonntag, 23. Februar, an. Es handelt sich um eine abendliche Wanderung, die um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Dosseteich beginnt.⇥red