Silvia Passow

Falkensee Wen am vergangenen Wochenende das Gefühl beschlich, das brasilianische Ipanema sei auch nur ein Vorort von Falkensee, der war wahrscheinlich in der Bahnhofstraße unterwegs. Trommelwirbel hallten durch die Luft, Menschen mit Sektgläsern in den Händen liefen beschwingt die Straße entlang, Häppchen wurden verteilt. Kalorien, die keine Chance hatten, denn den heißen Rhythmen der Trommelgruppe SambaBeazz konnte sich niemand so einfach entziehen. Füße wippten, Hüften wackelten, das ließ sich gar nicht verhindern. Die Falkenseer Trommelgruppe hatte Unterstützung aus Berlin dabei und gemeinsam trommelten sie zur Eröffnung einer Falkenseer Institution, die manch einer schon verloren geglaubt hatte: der Weltladen.

Der Weltladen in der Bahnhofstraße war mehr als nur ein Geschäft. So eine Art Café Central, mit Kaffeespezialitäten, kleinen Leckereien aus eigener Produktion und jede Menge Informationen rund um das Stadtgeschehen gab es hier und nun auch wieder. Und natürlich ungewöhnliche Waren, Tees, Würziges, Süße, Liebliches zum Essen oder Trinken, Handarbeiten, Mützen, Schmuck, Kerzenhalter, Seifen - Geschenke an sich selbst oder für andere. Mit jedem Einkauf konnte man sicher sein, wer auch immer dies hergestellt hatte, er oder sie bekam einen gerechten, fairen Lohn dafür.

Kirchenkreis macht es möglich

Angela Eder hatte den Weltladen im Herzen Falkensees geführt und im Sommer geschlossen. Der Kirchenkreis Falkensee übernahm nun, das Konzept des fairen Handels und des Cafés bleiben erhalten, auch Angela Eder wird noch im Geschäft zugegen sein. Pfarrerin Gisela Dittmers Wirkungskreis liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft. Den Ort als Geschäft und Begegnungsort zu erhalten, war ihr ein Anliegen. Der Kirchenkreis Falkensee ist nun Träger des Weltladens, den Bettina Hegewald und rund zwanzig Ehrenamtliche zukünftig am Laufen halten werden. Die Kirche übernimmt einen Großteil der Miete, das solle die Zukunft des Ladens sichern und den Druck von den Ehrenamtlichen nehmen, sagte Dittmer.

"Der Weltladen soll ein Segen für alle sein", sagte Pfarrerin Dittmer zur Eröffnung. Das Geschäft solle dazu beitragen, über den Tellerrand hinaus zu sehen. Dittmer hofft, dass möglichst viele Falkenseer zum Einkaufen kommen, aber auch weitere Ehrenamtliche werden gesucht. Dittmer lobte Eders Einsatz um den Weltladen, und sagte, sie hoffe, Eder möge noch lange dem Weltladen erhalten bleiben. "Das wunderbare Motto FAIR haben wir durch die Familie Eder übernommen", sagte Bettina Hegewald. Sie lobte die rund zwanzig Ehrenamtlichen, die im Weltladen aktiv sind.

Nicolé Saile vom Dachverband Weltladen überbrachte Glückwünsche und sagte, man freue sich, mit dem Laden in Falkensee den 24. Weltladen in Brandenburg zu haben. Die Landtagsabgeordnete Barbara Richstein (CDU) kam ebenfalls zur Eröffnung. Die Schließung empfand sie als großen Verlust, umso mehr freute sie sich über die Neueröffnung. "Wir sind uns nicht immer bewusst, was wir alles haben", sagte sie. "In anderen Ländern leiden Menschen für die Rohstoffe, die wir, zum Beispiel für unsere Handys, brauchen",so Richstein weiter.

Für Bettina Hegewald ist der Laden ein Ort des Verhandelns und fair Handelns, wie sie sagte. Und ein Anlass sich selbst zu fragen: Wie fair bin ich zu meinen Nachbarn? Wie fair zu Menschen, die weit weg leben? "Es ist ein Signal für unser Tun", sagte sie. Und weiter: "Ich habe die Möglichkeit, mit meinem Tun die Welt zu tragen." Hegewald freute sich über die gute Zusammenarbeit der Ehrenamtlichen im Laden. "Eine harmonische Gruppe. Es ist überwältigend zu sehen, wie sich da jeder einbringt."

Zu den Leckereien, die am Samstag zur Eröffnung gereicht wurden, gehörten auch Pastetchen, die von Kaur, Tokunbo und Vincent zubereitet worden waren. Die drei jungen Leute leben zur Zeit in der Flüchtlingsunterkunft Erlenbruch in Schönwalde. Sie möchten im Weltladen mithelfen und erhoffen sich im Gegenzug eine Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse. Ihre Kostproben überzeugten und brachten noch mehr Vielfalt in den Weltladen.

Für Vielfalt steht der Weltladen. Was früher "Dritte-Welt-Laden" hieß, nennt sich nun ganz bewusst Weltladen. Eine Welt, mit einer Vielfalt an Gerüchen, Geschmäckern, Farben, Formen und Ideen. Und dem Gedanken, dass Fairness nicht nur eine Sache der Gerechtigkeit ist. Sie macht auch glücklich.

Fair einkaufen geht nun wieder im Weltladen FAIR, Bahnhofstraße 61, in Falkensee von Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.