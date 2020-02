Mandy Oys

Birkenwerder (MOZ) Vier Jugendliche verfolgten und beraubten in der Nacht zu Dienstag einen jungen Mann, der auf dem Weg nach Hause war.

Der 19-Jährige und die vier Angreifer waren in derselben Bahn aus Berlin gekommen. Der 19-Jährige stieg in Birkenwerder aus, die Jugendlichen folgten ihm, berichtet Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Sie sprachen ihn an, fragten nach Bargeld. Als das Opfer in sein Portemonnaie schaute, schlugen sie es und entrissen ihm die Geldbörse.

Die Nahbereichsfahndung blieb zuerst erfolglos. Zweieinhalb Stunden nach dem Raub griff die Polizei vier Tatverdächtige in Birkenwerder auf und nahm sie vorläufig fest. Die Beschreibung passe, sagt Röhrs. Die Vier seien in Haft, die Staatsanwaltschaft entscheide über das weitere Vorgehen. Sie sind zwischen 14 und 17 Jahre alt.