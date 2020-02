Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Die erste Männermannschaft hat dabei vor gut 150 Zuschauern im Spitzenspiel der Verbandsliga Nord den Tabellendritten MTV Altlandsberg am Ende noch klar mit 25:20 besiegt und verteidigte damit eindrucksvoll ihren zweiten Tabellenplatz. Für den verletzten Torhüter Jonas Nagy rutschte Igor Yezhov wieder ins Aufgebot der ersten Mannschaft und den im Urlaub befindlichen Daniel Retfeldt ersetzte Marcel Kästner am Kreis. So standen dem Eberswalder Trainer Dirk Ehrlich elf Spieler zur Verfügung, ebenso viele hatte das Team aus Altlandsberg aufgeboten.

Mit einer defensiven 6:0-Deckung wollten die Gastgeber wieder zum Erfolg kommen. Ebenso wurde der Wechsel von Robin Wielsch (Abwehr) und Niklas Schwandt (Angriff) praktiziert. Die Gästemannschaft mit sehr großgewachsenen Spielern baute ein schwer zu überwindendes Abwehrbollwerk, einschließlich eines stark haltenden Torhüters, auf und im Angriff kamen sie über die Halbpositionen immer wieder zu Tormöglichkeiten. Es war von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel zwischen den beiden Tabellennachbarn.

Gäste dominieren am Anfang

In der Anfangsphase legten die Gäste immer ein Tor vor und die Heimmannschaft konnte jeweils nur ausgleichen. Beim 3:5 (10. Minute) führten die Altlandsberger zum ersten Mal mit zwei Toren. Doch die Hausherren ließen sich nicht abschütteln und durch zwei Tore von Robin Ludwig, der wieder der beste Eberswalder Torschütze war (7 Treffer), stand es nach 13 Minuten 6:6. Max Schäfer, der auch in dieser Partie wieder eine starke Leistung bot, erzielte danach die erste Führung (7:6) für die Gastgeber. Doch mit vier Toren in Folge zog der MTV nach 20 Spielminuten auf 7:10 davon. Mit dem letzten Tor der ersten Halbzeit von Max Schäfer ging es mit einem 10:12 in die Kabinen.

In der Halbzeitpause analysierte Trainer Dirk Ehrlich die erste Halbzeit und gab die Richtung für die zweite vor. Das betraf speziell die Deckung die er auf ein offeneres 4:2 System umstellte. Doch nach knapp zwei Minuten in der zweiten Halbzeit stand es 10:14 und es drohte eine Vorentscheidung zu Ungunsten des 1. SV. Aber die Barnimer zeigten eine beeindruckende Moral und eine starke kämpferische Leistung. Beim 13:14 (39.) hatten sie sich wieder herangekämpft.

Noch einmal konnten die Gäste den Abstand auf drei Tore ausweiten (13:16) danach zeigten die Eberswalder aber, dass sie in dieser Saison viel dazu gelernt haben und auch nervlich wesentlich stabiler geworden sind. Ein Beispiel dafür war Julian Kuhlmann, der jüngste Eberswalder Akteur, der auch schon das Vorspiel in der zweiten Mannschaft absolviert hatte, nahm sich beim Stand von 15:16 den Ball und verwandelte den Siebenmeter zum viel umjubelten 16:16-Ausgleich. Auch Carsten Meyer im Tor des 1. SV war wieder ein starker Rückhalt seiner Mannschaft und hielt in dieser Phase einen wichtigen Siebenmeter und damit blieb der Gastgeber weiter mit einem Tor in Führung (17:16).

Sogar in Unterzahl trafen die Eberswalder jetzt und erhöhten auf 18:16. Aber es war noch knapp eine Viertelstunde zu spielen und die Partie war weiterhin vollkommen offen.

In den folgenden Minuten verteidigten die Hausherren aber ihre knappe Führung, aber mehr als zwei Tore Differenz konnten sie nicht herauswerfen. So stand es acht Minuten vor dem Ende nur 20:19. Die Führung hätte zwar klarer sein können, aber ein verworfener Konter und etliche Latten- und Pfostentreffer im gesamten Spiel verhinderten das. In der 56. Minute erhöhte Robin Ludwig auf 22:19 und das schien die Vorentscheidung zu sein. Aber die Altlandsberger gaben sich noch nicht geschlagen und konnten noch ein Mal auf 22:20 verkürzen. Klaus Kowalsky reagierte anschließend bei einem Fehlpass der Gäste sofort und nutzte die Chance zum 23:20.

Eberswalder Endspurt

Der Bann war jetzt gebrochen, das merkten auch die Zuschauer und feuerten ihre Mannschaft noch mehr an. Während die Altlandsberger mit Gewalt versuchten das Blatt noch zu wenden, gelangen Robin Wielsch und Julian Kuhlmann noch zwei schöne Tore zum Endstand von 25:20. Mit dem Fünf-Tore-Erfolg schafften die Eberswalder es, den direkten Vergleich mit den Altlandsbergern zu ihren Gunsten zu gestalten (Hinspiel 29:25 für den MTV), vielleicht spielt das in der Endabrechnung auch noch eine Rolle.

Trainer Dirk Ehrlich war dann mit der Leistung seiner Mannschaft auch sehr zufrieden: "Mit der Umstellung unserer Deckung in der zweiten Halbzeit haben wir das Angriffsspiel der Altlandsberger empfindlich gestört und sie kamen nicht mehr so oft in eine gute Wurfposition. Nur acht Gegentore für uns in der zweiten Halbzeit sprechen da eine deutliche Sprache. Die Mannschaft, vom Torhüter bis zum letzten Feldspieler hat hervorragend gekämpft und verdient gewonnen." Der Altlandsberger Trainer Rainer Untermann hatte die Ursache der Niederlage auch sofort erkannt: "Wir haben das Spiel heute im Angriff verloren."

1. SV Eberswalde: Carsten Meyer, Igor Yezhov; Robin Wielsch (3/1), Robin Ludwig (7), Julian Kuhlmann (4/1), Niklas Schwandt (3), Moritz Assmann, Max-Connor Schäfer (5), Max Zantow, Klaus-Thomas Kowalsky (3), Marcel Kästner,

Siebenmeter: Eberswalde 2/2 , Altlandsberg II 3/2

2-Minuten: Eberswalde 2, Altlandsberg II 4