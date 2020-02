Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Im Bereich des Sportplatzes der Schule "Am Krugpark" werden von voraussichtlich März bis Oktober Sanierungsarbeiten stattfinden. Bauherr ist der Eigenbetrieb Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) der Stadt Brandenburg an der Havel. Das Bauvorhaben im Umfang von rund 850.000 Euro wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Landes Brandenburg gefördert.

Für einen reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten kann es für die Zeit der Sanierungsarbeiten sein, dass auf der Straße "Zum Krugpark" eine Einbahnstraßenregelung mit einem Park- bzw. Halteverbot auf beiden Seiten der Straße einzurichten ist.

Die Stadt bittet Anwohner um Verständnis, dass durch die Bauarbeiten phasenweise eine ungewohnte Geräuschkulisse vorherrschen wird.