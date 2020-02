MandyOys

Hennigsdorf (MOZ) Ein 33-Jähriger wurde Montagnachmittag in Hennigsdorf überwältigt. Der Mann stand mit freiem Oberkörper auf dem Balkon seiner Wohnung in der Havelpasage, brüllte und warf Gegenstände herunter.

Man vermutete Suizidgedanken. Alles gute Zureden half nicht. Deshalb alarmierte die Polizei die Kollegen von der Direktion Besondere Dienste, sagt Dörte Röhrs.

Die Beamten verschafften sich laut Röhrs Zutritt zur Wohnung, genau in dem Moment, als der 33-Jährige vom Balkon zurück in die Wohnung kam. Der Aufforderung, sich auf den Boden zu legen, kam der Mann nicht nach. Daraufhin sei er zu Boden gebracht worden, leistete aber weiterhin Widerstand. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er psychiatrisch untersucht werden sollte, erklärt Dörte Röhrs. In der Wohnung fand die Polizei kleine Mengen Betäubungsmittel.