Alexander Dames

Potsdam Eine erwartete und am Ende auch verdiente Niederlage kassierten die Regionalligavolleyballerinnen des VC Blau-Weiß Brandenburg bei ihrer schweren Auswärtsaufgabe beim neuen Spitzenreiter des SC Potsdam II und können sich damit nicht weiter von den Abstiegsplätzen entfernen.

Nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen Verfolger Marzahner VC am vergangenen Samstag hält die prekäre personelle Lage die Mannschaft indes weiter in Atem. Da aus dem opulenten Kader von 19 gemeldeten Spielerinnen aktuell eine Vielzahl aus unterschiedlichsten Gründen nicht zur Verfügung steht, unterstützte das Team Mittelblockerin Stephanie Hofmann aus der zweiten Mannschaft. Sie fand sich nach dem Ausfall von Frederike Schubert, die sich in der Vorwoche leicht am Fuß verletzte, sogleich in der Startaufstellung wieder.

Als kleiner Lichtblick kann zudem sicher die Rückkehr von Kapitänin Sophie Neuberger gesehen werden, die nach langer Verletzungspause erstmals wieder im Kader stand, aufgrund von großem Trainingsrückstand dem Team jedoch nur bedingt auf dem Feld helfen konnte. Um neue Impulse beim Team zu setzen, übernahm Co-Trainer Lars Wolfram in Abstimmung mit Trainer Michael Kozik die Ansprachen in den Auszeiten und Satzpausen.

Der Eröffnungsdurchgang war bereits früh verloren. Die Gegnerinnen legten ein enormes Tempo vor. Sie waren in ihrer Heimhalle sogleich bestimmend und in allen Belangen überlegen. Erst ab Mitte des zweiten Spielabschnitts konnten sich die Brandenburgerinnen vom großen Aufschlag-und Angriffsdruck der Potsdamer Internatsschülerinnen ein wenig befreien und das Spiel etwas offener gestalten, auch, weil der Gegner sein hohes Anfangslevel nicht halten konnte oder wollte.

Immer wieder blitzte nun das vorhandene Potential auf, mit dem der Aufsteiger seine bislang 17 Tabellenpunkte errang. Diese Phasen konnten jedoch, sehr zum Leidwesen des Trainerteams, nicht über längere Strecken gehalten werden. Zu oft unterliefen dem Aufsteiger leichte Abstimmungsfehler, was letztlich einen engeren Spielverlauf verhinderte. Zwar hielt der VC-Sechser den Abstand zu den Potsdamern immer relativ eng, war einem Satzgewinn aber nie nah. So blieb die erhoffte Überraschung gegen das Spitzenteam aus.

"Das variable und schnelle Potsdamer Spiel lag uns heute gar nicht und hat gut aufgezeigt, woran wir dringend arbeiten müssen", gab Co-Trainer Lars Wolfram zu Protokoll. Als beste Brandenburger Spielerin wurde schließlich Sabrina Harnisch ausgezeichnet.

Aufgrund der für den VC Blau-Weiß diesmal günstigen anderen Ergebnisse, steht nach wie vor der siebte Tabellenplatz zu Buche. Die jedoch nur zwei Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz sollten in den kommenden Wochen ausgebaut werden, will man nicht schon nach einer Saison wieder in der Brandenburgliga antreten.

Die Chance dazu bietet sich am kommenden Samstag (8. Februar/ Ur) im Heimspiel gegen den USC Magdeburg.

VC Blau-Weiß: Sophie Neuberger, Lisa Alex, Nicole Steffen, Sabrina Harnisch, Stephanie Hofmann, Saskia Böttger, Victoria Saage, Ulrike Hönig, Stefanie Weber, Anja Seiler.