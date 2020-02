GZ

Menz Ein riskantes Überholmanöver führte am Montagmorgen bei Menz zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 15.

Gegen 5.50 Uhr wollte laut Polizei ein 50-jähriger VW-Caddy-Fahrer, der in Richtung Rheinsberg unterwegs war, einen vor ihm fahrenden Sattelzug mit Holzladung überholen. Da sich der VW im Moment des Überholvorganges genau in Höhe einer Kuppe und in einer Linkskurve befand, nahm der Fahrer einen entgegenkommenden Nissan zu spät wahr und fuhr hinten links in den Sattelauflieger, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer konnte wiederum einer Kollision nur dadurch entgehen, indem er mit seinem Wagen die Fahrbahn verließ und ins Bankett fuhr. Der Caddy war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Mit dem Nissan kam es zu keinem Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8 000 Euro am VW und dem Sattelauflieger.