Obst ist in Polen günstiger als in Deutschland. © Foto: Angelo Esslinger

Frankfurt (Oder) Was kosten Milch, Brot, Gemüse, Shampoo oder Möbel in Deutschland im Vergleich zu Polen? Das und vieles mehr hat das Deutsch-Polnische Verbraucherinformationszentrum (VIZ) der Verbraucherzentrale Brandenburg untersucht (www.vzb.de). Fazit: Wer vergleicht, kann in manchen Produktkategorien sparen. Aber: Je nach Distanz von der Grenze können Fahrtkosten die Ersparnis wieder auffressen. Dietmar Puttins sprach darüber mit Lebensmittelexpertin Carola Clausnitzer.

Frau Clausnitzer, wann lohnt sich für mich ein Einkauf in Polen?

Wenn Sie Obst oder Fleisch kaufen möchten. Bei unserer Erhebung waren diese Produkte dort bis zu 40 Prozent günstiger. Dagegen sind in Deutschland Getreideprodukte, Süßwaren und Drogerieartikel tendenziell preiswerter. Aktionen und Sonderangebote in beiden Ländern können das Verhältnis ändern.

Worauf muss ein "Sparfuchs" achten?

Er muss aufmerksam vergleichen. Er sollte stets den Grundpreis beachten, denn in Polen gibt es die Produkte oft in kleineren Pac­kungen. Auch die Zusammensetzung des Produktes kann anders sein. So hatte die günstigste Salami im polnischen Discounter viel mehr Fett und Zucker als in Deutschland. Also, auch ein Blick aufs Etikett ist wichtig.

Was ist mit Bio-Produkten?

In polnischen Discountern gibt es ein Bio-Sortiment, aber das Angebot in Deutschland ist vielfältiger. Auch bei den Haltungsformen der Tiere gibt es Unterschiede: So kann man im polnischen Discounter zwar kein Bio-Hähnchenfleisch kaufen. Es gibt aber Hähnchen, das laut Hersteller antibiotikafrei und nur mit Pflanzenfutter gezüchtet wurde.

Was ist bei uns preiswerter?

In Deutschland kann man vor allem bei Drogerieartikeln sparen. Unser Warenkorb dazu war im Test 23 Prozent günstiger als in Polen. Bei Möbeln variierten die Preise teils stark: Mal kann man bei uns, mal in Polen sparen. Der gesamte Test-Warenkorb dazu wies jedoch keinen großen Preisunterschied auf. Dafür ist in Polen Super-Benzin rund 16 Prozent billiger, bei Diesel gibt es keinen großen Unterschied.