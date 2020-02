Thomas Becker

Parey Im Februar ist die Zeit zwischen der Dämmerung und dem Einbruch der dunklen Nacht auch für Beobachter ohne optische Hilfsmittel interessant. Von Beginn bis zur Mitte des Monats ist der innerste Planet Merkur in der Abenddämmerung zu erkennen. Gegen 18.00 Uhr steht er etwa acht bis zehn Grad hoch über dem West-Südwesthorizont. Diesen Winkel kann jedermann gut mit seiner zusammengeballten aufrecht stehenden Faust am ausgestreckten Arm abmessen. Nach dem 15. Februar verschwindet der flinke Planet dann schnell wieder in den Strahlen der Sonne.

Deutlich einfacher und kaum zu übersehen ist der Planet Venus. Der als Abendstern bekannte strahlend weiße Planet zieht ebenfalls innerhalb der Erdbahn seine Runden. Dabei ist Venus nach dem Mond der Himmelskörper, der uns am nächsten kommen kann. Wenn der Planet die Erde auf der Innenbahn überholt, kann er sich bis auf etwa 41 Millionen Kilometer nähern. Dieser als "untere Konjunktion" bezeichnete Vorgang wird im Juni dieses Jahres stattfinden.

Somit wird uns die Venus bis Ende Mai als Abendstern begleiten, um dann Ende Juni schon wieder am Morgenhimmel aufzutauchen, diesmal dann als Morgenstern. Mit einem Teleskop sind nur die sich verändernden Phasen der Venus zu beobachten. Oberflächenstrukturen sind aufgrund der dichten Wolkendecke nicht zu erkennen.

Ein weiteres Phänomen des Sonnensystems ist an mondlosen und möglichst klaren Abenden im Februar und März zu sehen, das Zodiakallicht. Dieses Sonnenlicht wird an Staubteilchen gestreut, die bei der Entstehung des Sonnensystems übrig geblieben sind. Da sich die Teilchen nahe der Ebene der Planeten und der scheinbaren Sonnenbahn am Himmel befinden, wurde ihr Licht als Zodiakallicht bezeichnet (Zodiak = griechisch für Tierkreis). Da sich diese Ebene im Spätwinter und Frühjahr steil über den abendlichen Horizont erhebt, ist es nun besonders gut zu erkennen.

Die Lichtverschmutzung der menschlichen Zivilisation oder des Mondes macht es unsichtbar. Somit ist es nur noch an sehr dunklen Orten wie dem Sternenpark Westhavelland als nach links gekipptes pyramidenförmiges Leuchten mit dem bloßen Auge zu sehen. Idealerweise sollten im Westen keine größeren Ortschaften liegen, die das Zodiakallicht überstrahlen würden.

Der beste Zeitpunkt ist direkt nach dem Einsetzen der vollständigen Dunkelheit, da das Licht anschließend schnell schwächer wird und unter dem Horizont verschwindet. Am Neumondabend des 23. Februar ist die ideale Zeit ab 19.25 Uhr. Zur Orientierung hilft die Venus, denn sie steht mitten drin im Zodiakallichtband. Wäre sie nur ein wenig heller würde sie das Leuchten überstrahlen. Bei guten Bedingungen reicht das schwächer werdende Licht bis zu den Plejaden.

Mondphasen

erstes Viertel: 2. Februar.,

Vollmond: 9. Februar.,

letztes Viertel: 15. Februar.

Neumond: 23. Februar

Veranstaltungen

20. Februar, 18.30 Uhr: Beobachtung des Sternenhimmels, öffentliche Aktion mit vorherigem Fachvortrag, Naturparkzentrum Milow,

21. Februar, 19.00 Uhr: Sternenabend mit kleiner Wanderung in Strodehne, Anmeldungen per E-Mailan marion.werner@freenet.de:marion.werner@freenet.de:marion.werner@freenet.de)$ oder telefonisch unter 033875/90192; mehr Infos auf //www.marion-werner.de:www.marion-werner.de:www.marion-werner.de|_blank)$,

22. Februar: Fotoworkshop mit Tom Radziwill, Infos/Anmeldungen online auf www.radziwillfotografie.de/workshops,

29. Februar, 19.30 Uhr: Sternenwanderung in Strodehne (nur bei klarem Himmel), Anmeldungen per E-Mail an marion.werner@freenet.de:marion.werner@freenet.de:marion.werner@freenet.de)$ oder telefonisch unter 033875/90192, mehr Infos auf //www.marion-werner.de:www.marion-werner.de:www.marion-werner.de|_blank)$,

6. März, 19.00 Uhr: Vollmondspaziergang in Parey, Anmeldungen per E-Mail an info@zumnordlicht.com oder telefonisch unter 0176/78935281, mehr Infos auf www.zumnordlicht.com/sternenpark.