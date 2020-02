Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Polizei musste am Montag wieder Anzeigen aufnehmen, weil Fahrzeuge beschädigt worden sind. Am Vormittag stellten Mitarbeiter des Landkreises an der Heinrich-Rau-Straße fest, dass die Heckscheibenwischer zweier Dienstwagen vermutlich am vergangenen Wochenende abgebrochen wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Am Montag zwischen 6.50 und 12.50 Uhr wurden an einem Hyundai, der an der Heinrich-Mann-Straße parkte, der rechte Außenspiegel beschädigt. Als die Fahrerin zu ihrem Auto kam, hing er noch am Fahrzeug. Den Schaden beziffert die Polizei in diesem Fall mit zehn Euro.