Ingmar Höfgen

Potsdam/Brandenburg an der Havel Eine lebenslange Haftstrafe haben Staatsanwaltschaft und Nebenklage für Marco F. in ihren Plädoyers am Landgericht Potsdam am Montag gefordert. Der Brandenburger soll im April 2019 seine langjährige Lebensgefährtin im gemeinsamen Haus im Brandenburger Pappelweg fast ermordet haben. Folgt der Richter diesem Antrag, bedeutet das, dass frühestens nach 15 Jahren erstmals über eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung entschieden würde. F.s Verteidiger plädierte hingegen dafür, für den Mordversuch auf eine in Jahren bemessene Freiheitsstrafe zu entscheiden – also zwischen drei und 15 Jahren. Eine genaue Dauer forderte er nicht.

Dass F. die Tat begangen hat, daran wurden während des Prozesses keine Zweifel geäußert. In den Fokus rückte bei den Plädoyers vielmehr die Frage, ob F. voll schuldfähig oder sein Bewusstsein tiefgreifend gestört war. F. hatte ausgesagt, dass er die Tat nicht bestreite, er sich an das Geschehen aber nicht erinnern könne. Während ihm die Staatsanwaltschaft "zielgerichtetes Handeln" vorwarf, bei dem er "kühl und überlegt zur Tötung der Geschädigten angesetzt" habe, sprach F.s Verteidiger von einem Affekt – wie er oft bei Taten im persönlichen Umfeld vorliege.

Für Staatsanwalt Gerd Heininger stand fest, dass F. seine Freundin nach einer etwa 16 Jahren dauernden Beziehung aus Hass töten wollte. Ein Hass, der sich entwickelt hatte, weil sie sich trennen wollte und die bisher nach außen heile Welt endgültig zusammenbrechen würde. Er habe die finanziellen Schwierigkeiten wegen der Raten für das Haus gesehen und den drohenden Verlust seiner beiden Kinder. F. habe sterben und vorher die Geschädigte töten wollen, sagte Heininger. Er ging von einer Beziehungstat aus und einer Trennung, die mit Eifersucht und Hass verbunden ist. Der Staatsanwalt sieht zwei Mordmerkmale als bewiesen an: Zum einen habe F. heimtückisch gehandelt, als er auf die schlafende, arglose und damit wehrlose Freundin einstach. Zum anderen seien niedere Beweggründe ein weiteres Mordmerkmal. Für eine Milderung der im Strafgesetzbuch vorgesehenen lebenslagen Freiheitsstrafe auch für den Mordversuch sah er keine Anhaltspunkte – obwohl F. nicht vorbestraft ist und bis zur Tat gut integriert war. Aber: "Eine Entschuldigung habe ich im Rahmen des Prozesses nicht vernommen", so Heininger. Er verwies zudem die Grausamkeit des 30 Minuten dauernden Geschehens.

Auch die Rechtsanwältin, die die Geschädigte vertritt, forderte eine lebenslange Haftstrafe und sprach von einer extremen Brutalität und Härte. Sie verwies, wie der Staatsanwalt, auf Aggressionsmuster bei F., die 2013 die erste Trennung verursacht und ab 2018 wieder verstärkt aufgetreten sein sollen. Einmal habe auch die damals neunjährige Tochter erlebt, wie der Vater die Mutter gewürgt habe. Nach der Geburt des zweiten Kindes sah sie ihre Mandantin in der "familiären Wir-Struktur", ihn aber in der "egoistischen Ich-Struktur".

Die Geschädigte verfolgte die Plädoyers, umgeben von Familienmitgliedern und Freunden, im Zuschauerraum. F.s Verteidiger Matthias Schöneburg verwies auf die unterschiedlichen Entwicklungen von Täter und Geschädigter in ihrer Beziehung. Er hätte schon im Beruf gestanden, sie habe nach dem Schulabschluss und dem Studium neues Selbstbewusstsein im Beruf erfahren. Dem Auseinanderleben könne man nur entgegenwirken, wenn man miteinander spricht, sagte Schöneburg, das hätten beide nicht ausreichend getan. Er habe sie auch 2019 noch geliebt und viel für sie empfunden. Dass sie schon drei Monate nach einer Wohnung gesucht habe, habe ihn verletzt. Schöneburg ging von einer Affekttat aus – überwiegend gingen solche Taten mit einer erheblichen Bewusststeinsstörung einher.

Marco F., der als Angeklagter das letzte Wort hatte, bat um Vergebung. Er sei froh, dass die Geschädigte die Tat überlebt hat. Jede Nacht denke er daran, wie viel Leid er ihr und den Kindern gebracht habe. "Ich weiß, dass es keine Entschuldigung geben kann", sagte er weiter. Er hoffe nun, dass es seiner Tochter gelinge, mit der Tat klarzukommen. Es komme ihm vor wie ein schlimmer Horrorfilm, in dem er die Hauptrolle gespielt habe. Er hoffe, im Rahmen des Strafvollzuges das Geschehen aufarbeiten zu können, und bedankte sich bei Polizisten, Sanitätern und Ärzten, "dass sie unser Leben gerettet haben". Einige Sätze wurden dabei von seinen Tränen verschluckt.

Das Urteil wird am Montag, 10. Februar, ab 10 Uhr verkündet.