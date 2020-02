MOZ

Neuzelle Diebe versuchten in der Nacht zum Montag einen VW T4 zu stehlen, der zu dieser Zeit am Bahnhof abgestellt gewesen war. Sie konnten das Fahrzeug auch tatsächlich öffnen und machten sich dann an der Elektrik zu schaffen. Schlussendlich mussten die Unbekannten aber trotzdem unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Das Fahrzeug ließen sie beschädigt zurück.