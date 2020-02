René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der eine will offenbar aufsteigen, der andere nicht absteigen: Die Rollen waren am Samstag klar verteilt. Die VSG Altglienicke setzte sich zum Start ins Punktspieljahr 2020 gegen den FSV Optik Rathenow mit 3:0 durch und eroberte die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost. Die Favoritenfrage stellt sich auch in den kommenden Partien der Optiker nicht. Denn sie arbeiten sich an den Spitzenteams ab. An diesem Freitag, 7. Februar, kommt mit Hertha BSC II der aktuelle Viertplatzierte an den Vogelgesang. Der Verein auf Rang 3, der 1. FC Lokomotive Leipzig, wird am 22. Februar an der Unteren Havel erwartet. Der zweitplatzierte FC Energie Cottbus ist Gastgeber am 29. Februar.

Wenn der FSV Optik nach diesen Spielen noch wie jetzt auf Platz 15 steht und nicht abrutschte, ist das als großer Erfolg zu werten. Doch wer weiß, ob der Fußballgott nicht sogar ein Rathenower ist und den FSV gar weiter nach oben befördert.