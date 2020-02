Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Montagmorgen kam es im Einmündungsbereich der Willi-Sänger-Straße/August-Bebel-Straße gegen 6.50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Kleintransporter und einer Radfahrerin.

Als die Radfahrerin die August-Bebel-Straße geradeaus in Richtung Fontanestraße queren wollte, hatte die Mercedes-Fahrerin die Absicht, nach rechts in die Fontanestraße abzubiegen. Dabei kam es zu Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin vom Fahrrad stürzte und sich schwer im Schulterbereich verletzte. Während der Unfallaufnahme widersprachen sich die Angaben der beiden Verkehrsteilnehmer in ihren Unfallschilderungen. Offenbar missachtete einer der beiden Beteiligten das Rotlicht der Ampelanlage.

Die Polizeibeamten haben den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zum Unfallhergang an die Kriminalpolizei abgegeben. Sachschaden ist nicht entstanden. Die junge Radfahrerin musste später von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wurde dort stationär aufgenommen.

(Bergholz)