Neuruppin Die Kyritzer Dienststätte des Landesbetriebs Straßenwesen lässt die Landstraße L18 erneuern.

Von Donnerstag, den 6. Februar, bis einschließlich 14. Februar, werden auf dem Abschnitt zwischen der L16 und der A24, im Bereich von Fretzdorf, Bäume gefällt. In diesem Zeitraum wird die L18 halbseitig gesperrt und der Verkehr abwechselnd in beide Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt.