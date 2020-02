René Wernitz

Nennhausen (MOZ) Der Gräninger Hans Zimmermann ist amtierender Schützenkönig. Den Titel holte er 2019 während der 29. Auflage des Schützenfestes der 50 Mitglieder zählenden Schützengilde Nennhausen und Umgegend von 1991 e.V. Daher wird Zimmermann am 16. Mai die Ehre zuteil, dass er aus seinem Heimatdorf zum 30. Fest abgeholt wird.

Der Umzug mit Musik der Rathenower Optis ins rund drei Kilometer entfernte Gräningen setzt sich am Samstag, 16. Mai, um 10.30 Uhr von Nennhausen aus in Bewegung. Dort befindet sich der Schützenplatz, wo ab 14.00 Uhr geschossen wird. Am Abend ist Party! Im Grunde sind alle eingeladen, die Schießsport und Festatmosphäre erleben wollen. Los geht es bereits am 15. Mai, 19.00 Uhr, mit einem Grillabend. Interessenten, die das 30. Schützenfest finanziell unterstützen möchten, können sich an den Präsidenten der Schützengilde Nennhausen, Werner Huxdorf, wenden. Er ist per E-Mail an wshuxdorf@t-online.de erreichbar.