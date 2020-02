Hubert Walkewitz

Bad Belzig Ein großer Sprung in der Tabelle gelang der Mannschaft von Grün-Weiß Niemegk in der fünften Runde der Schach-Regionalliga West. In einem Heimspiel im Bad Belziger Alten Brauhof besiegten sie die 2. Mannschaft der SG Lok Brandenburg mit 5:3 und rutschten damit vom 6. auf den 2. Platz vor.

Am schnellsten holte Dietmar Bölke einen Punkt. Sein Gegner hatte seinem Damenflügel zu wenig Beobachtung geschenkt, und so war es für den Grün-Weißen nicht schwer ein großes partieentscheidendes Materialübergewicht zu erreichen.

Mirko Berndt hatte seinem Gegner einen kleinen Offizier abgenommen, was ihm nach Überwindung einiger Schwierigkeiten den Erfolg garantierte.

Heiko Rohde, der in die Erfolgsspur der vorherigen Serie zurückgefunden zu haben scheint, konnte seinen zweiten Sieg verbuchen.

Einen erfreulichen Erfolg erreichte Jürgen Liebegott. Er musste sich mit "dem" stärkstem "Spieler" der Gastmannschaft, Olga Vaideslaver, auseinandersetzen. Er gewann die Qualität – einen Turm für eine Leichtfigur – und konnte diesen Vorteil gegen den langen erbitterten Widerstand seiner Gegnerin zum Erfolg führen.

Eine "Seeschlange" musste Hubert Walkewitz absolvieren. Da keiner der Kontrahenten einen Vorteil aufweisen konnte, bot der Niemegker nach beinah 50 Zügen remis an. Dieses wurde jedoch abgelehnt. Schließlich beging der Gastspieler einen entscheidendenFehler, der ihm zwei Bauern kostete. So konnte der Einheimische nach mehr als 90 Zügen doch noch den vollen Punkt holen.

Der Mannschaftssieg ist erfreulich, aber kein Grund für übertriebenen Optimismus, denn gegen die vier stärkeren Vertretungen müssen die Niemegker noch antreten.