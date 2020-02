Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Die Stadtverordneten haben einer Reihe von Änderungen der seit September 2012 geltenden Friedhofssatzung der Stadt zugestimmt. So wurde Paragraph 6, der die Anzeigepflicht eines Sterbefalls und die Bestattung regelt, in Satz 3, Punkt 1, um "eingetragene Lebenspartnerschaft verbundene Person" ergänzt, die einen Sterbefall anzuzeigen hat. Eine weitere Änderung betrifft Paragraph 12, Absatz 3, Satz 2, woraus hervorgeht, dass auf dem Altstädtischen Friedhof nur noch ein Reihengrabfeld für Erdbestattungen zur Verfügung steht, danach sind die Kapazitäten erschöpft. In Paragraph 12, Absatz 4, Satz 2, wird neben dem Hauptfriedhof Görden, dem Altstädtischen Friedhof und dem Friedhof Kirchmöser Ost ab 1.7.2027 auch der Friedhof Wilhelmsdorf als Friedhof mit Urnengemeinschaftsanlagen aufgenommen, so wie von den Stadtverordneten Ende Oktober 2019 beschlossen. Erweitert und ergänzt wurde zudem Paragraph 23, der sich mit der Gestaltung von Grabmalen befasst, um die Absätze 8 bis 10. Diese regeln, dass die Grabmale nicht durch Kinderarbeit entstanden sein dürfen und wie dafür der Nachweis erbracht werden kann.

Einer anderen, von der Stadtverwaltung angedachten Änderung, stimmten die Stadtverordneten hingegen nicht zu. So sollte in Paragraph 6, Absatz 4, Satz 1, die Bestattungszeit geändert werden. Diese sollte nicht mehr von montags bis freitags und an festgelegten Samstagen bis 12 Uhr, sondern nur noch von Montag bis Freitag bis 13.30 Uhr sein. In der Begründung hieß es dazu lediglich: "Aufgrund der Anzahl der zu bewirtschaftenden Friedhöfe im gesamten Stadtgebiet, verbundenen mit dem damit einhergehenden logistischen Aufwand sowie den verfügbaren Personalressourcen ist die Änderung erforderlich." Dagegen stellten CDU und Freie Wähler einen gemeinsamen Änderungsantrag, dem sich auch die SPD-Fraktion anschloss. Bestattet wird nun weiterhin nach den alten Zeiten und an festgelegten Samstagen bis 12 Uhr.

Die restlichen beschlossenen Änderungen treten am 1. März 2020 in Kraft.