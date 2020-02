Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) Am 25. Januar ging die erste Liveshow des Gesangswettbewerbs Chance 2020 im Dallgower Havelpark über die Bühne. Insgesamt stellten sich acht Kandidaten der vierköpfigen Jury. In dieser saßen Chance-Erfinder und Eventmanager Jürgen Buchholz, Sänger Michael Kelly, Schlager.de-Redakteur Marcel Becker und BRAWO-Redakteurin Sandra Euent. Moderiert wurde der Nachmittag wie immer charmant von Antje Klann.

Zu hören bekamen Havelpark-Besucher und Jury völlig unterschiedliche Stücke von Pop über Schlager bis Country. Viele Auftritte begeisterten die Jury. Am Ende standen der 55-jährige Michael Wilke, der mit zwei Countrynummern überzeugte und Nils Lange, der als mittlerweile 13-Jähriger eine deutliche Weiterentwicklung seiner Stimme zeigte, als erste Finalteilnehmer fest. Nach Hause wurde übrigens niemand geschickt. Alle dürfen zur nächsten Entscheidungsshow wieder antreten. Schon mal vormerken: Das diesjährige Finale des Gesangswettbewerbs findet am 6. Juni im Havelpark statt. Dann geht es für die Talente um eine Single-CD-Produktion.

Bilderstrecke Chance 2020 Liveshow 25. Januar Bilderstrecke öffnen

An dieser arbeitet gerade die Vorjahressiegerin Mari Grafik aus Falkensee. Die 17-Jährige wird ihren ersten eigenen Sing zur Finalshow vorstellen. Vorher zeigt sie den Havelpark-Besuchern auf den Liveshows noch, dass sie die letzte Chance verdient gewonnen hat. Auch sie stand am Samstag auf der Havelpark-Bühne und sang zwei Songs.

Wer ebenfalls noch Lust hat, sich auf der Bühne live dem Publikum und der Jury zu präsentieren, der kann am 15. Februar in der Zeit von 12 bis 17 Uhr zum Casting im Havelpark vorbei schauen. Zu finden sind die Castingräume in der zweiten Etage, zu erreichen über den Fahrstuhl neben der Adler-Filiale. A cappella, also ohne Musik, darf dann ein Lieblingslied gesungen werden. Harmoniert die Songwahl mit der eigenen Stimme, geht es zur nächsten Liveshow am 29. Februar auf die Bühne. Es gibt keine Alterbeschränkung, von fünf bis 99 Jahren darf jeder mitmachen, auch der Musikauswahl sind keine Grenzen gesetzt. Minderjährige sollten einen Erziehungsberechtigten zum Casting mitbringen.