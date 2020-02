BRAWO

Brück Alles neu machte der Januar: Der Bildungscampus der Stadt Brück verfügt nun über ein neues grafisches Gesicht. Neben Flyern, offiziellen Kopfbögen und Lernbegleitern erstrahlen nun auch die Internetauftritte der verschiedenen Einrichtungen mit neuem Logo, klarer Struktur und einem farbenfrohem Wiedererkennungswert.

Seit dem Frühjahr 2019 wurde am neuen Grafikdesign gearbeitet, welches die Zugehörigkeit der einzelnen Institutionen zum "Campus Brück" hervorheben soll. In ganz neuem Gewand zeigt sich so beispielsweise die Homepage der "Grundschule Brück" sowie der "Kita Planegeister" samt "Eltern-Kind-Zentrum".

Eine Übersicht aller Einrichtungen wird auf der "Campusseite" geboten, welche auch Weiterleitungen zur "Oberschule Brück", dem AWO-Mehrgenerationenhaus "Alte Korbmacherei" sowie zur Bibliothek der Stadt Brück bereithält.

Homepage "Campus Brück": www.campus-brueck.de

Homepage "Kita Planegeister" und "EKIZ": www.kita.campus-brueck.de

Homepage "Grundschule Brück": www.grundschule.campus-brueck.de