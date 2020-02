BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am Nachmittag des 1. Novembers 2019 einer Frau in einem Discountmarkt in der Gördenallee das Portemonnaie aus der Handtasche stahl.

Die 71-Jährige hatte die Geldbörse während des Einkaufens in ihrem Einkaufswagen aufbewahrt und durch überlegen bereits ausgesuchter Ware aus dem Blickfeld anderer genommen – dachte sie. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte sie, dass ihr unbekannte Täter die Geldbörse aus der Handtasche stahlen. Neben Bargeld befand sich auch die EC-Karte der Geschädigten in der Geldbörse.

Nur wenige Minuten später wurden mit der zuvor entwendeten EC-Karte an einem Geldautomaten im Tschirschdamm mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben. Der Täter wurde dabei von einer Überwachungskamera der Bankfiliale gefilmt.

Bei den beiden beigefügten Bildern handelt es sich jeweils um Fotomontagen, die ausschließlich den Tatverdächtigen, beim Betreten und Verlassen der Bank, sowie der Tathandlung zeigen.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den auf den Bildern abgelichteten Mann? Wer kann Hinweise zu seiner Identität, oder seinem Aufenthalt geben?

Wer Hinweise zum Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen geben kann, wendet sich an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter 03381 560-0 oder nutzt das Onlineportal der Polizei: www.polizei.brandenburg.de.