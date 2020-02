Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Mit mehr als 100 Metern Stromkabel verschwanden Diebe in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle in der Friedenstraße in Falkensee. Mitarbeiter hatten den Diebstahl am Morgen bemerkt, da die Unbekannten zur Mitnahme des bereits verlegten und angeschlossenen Kabels die Stromversorgung gekappt und dazu einen Verteilerkasten aufgebrochen hatten. Durch das gewaltsame Öffnen eines Bauzaunes waren die Eindringlinge zuvor auf das Gelände gelangt. Der entstandene Gesamtschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Polizisten suchten nach Spuren und nahmen Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.