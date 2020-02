Markus Kluge

Lindow (MOZ) Lindow möchte in den kommenden Jahren insgesamt rund 800 000 Euro in den Standort seiner Drei-Seen-Schule investieren. Etwa 198 000 Euro, davon 164 000 Euro Fördermittel des Landes, fließen bereits in diesem Jahr in die Sanierung des Schulhofes. Der hat laut Amtsdirektor Danilo Lieske gut 45 Jahre auf dem Buckel. Und die Betonfläche ist nicht nur wenig ansehnlich, sondern an vielen Stellen gibt es auch Stolperfallen.

Abstriche am Schulhof

Die Grundschule muss allerdings auch erweitert werden, was wiederum die für den Sommer geplante Sanierung des Schulhofes beeinflussen wird. Ein Teil davon müsste nicht mehr erneuert werden, weil dieser dann überbaut wird. Dass auch dafür die Planung angeschoben werden soll, darauf haben sich am Montag der Amtsausschuss, der Hauptausschuss sowie der Bau- und Wirtschaftsförderausschuss der Stadt Lindow in einer gemeinsamen Sitzung verständigt.

"Wir müssen mit dem Schulhof keine teure Baumaßnahme komplett umsetzen, wenn wir danach wieder etwas rückbauen müssen", erklärte Amtsdirektor Lieske den Ausschussmitgliedern. Geplant ist nämlich, nicht nur die Betonfläche, sondern auch die Regenentwässerung der Schule zu erneuern. Außerdem soll die Treppe am Eingang verschwinden und durch eine angeschrägte Fläche ersetzt werden, womit der Zugang barrierefrei wird. Zudem sind neue Spielflächen und ein wenig mehr Grün für den Pausenhof vorgesehen.

Aus neun werden elf Klassen

Allerdings beklagen Schule und Hort seit einiger Zeit Platzmangel im Gebäude, der sich auf absehbare Zeit noch verschlimmern wird. "Wir haben 176 Schüler in neun Klassen. Bald werden wir sogar elf Klassen haben", so Schulleiterin Marina Makowiak. Lieske hält das Platzproblem nicht für akut. Auch der SPD-Abgeordnete Rainer Hollin hatte Zweifel am tatsächlichen Platzbedarf. "Ich weiß aber auch, dass jede Schule nicht nur Klassenräume, sondern auch Fachräume haben möchte", sagte er im Nachgang. Schulleiterin Makowiak hatte während der Sitzung darauf verwiesen, dass Lehrer das Schulmaterial nicht durch das gesamte Gebäude transportieren dürfen. Der gut besuchte Hort werde zudem mit einer Ausnahmegenehmigung betrieben. Laut Lieske setzt die Kommune auch auf Wachstum, indem sie bestrebt ist, weitere Baugebiete auszuweisen. Das hätte ebenfalls zur Folge, dass es in Zukunft mehr Schüler geben wird. Amtsverwaltung und Stadtpolitik wollen das Platzproblem mit einem Anbau lösen, der nach Möglichkeit über Fördermittel mitfinanziert wird. "Bildung ist für alle politischen Ebenen nicht nur eine Worthülse", so Lieske.

Vorausschauende Planung

Damit die Kommune nicht unter Druck gerät, sobald wieder Fördermittel verfügbar sind, soll deshalb schon jetzt die Planung für den Anbau begonnen werden. Schubladen-Planung nennt das der Amtsdirektor, der die fertigen Unterlagen dann nur noch einreichen möchte. "Lieber einmal mehr eine Planung in der Schublade. Das hatten wir in der Vergangenheit viel zu wenig", schätzte der Bauausschuss-Vorsitzende Walter Matthesius (Liste CDU) ein.

Einen ersten groben Rahmen hat der Neuruppiner Planer Axel Buchholz bereits aufgestellt. Demnach soll ein Anbau mit einer Grundfläche von 14 mal zehn Metern an der Giebelseite zur Buswendeschleife entstehen. Dieser bietet dann Platz für zwei Räume, in die jeweils 30 Kinder passen. Der neue Gebäudeteil soll erst einmal ein Flachdach mit einer tragenden Decke bekommen. "Das können Sie dann begrünen oder eine Photovoltaikanlage darauf installieren", so der Planer. Gleichzeitig biete der Anbau die Chance, dass darauf noch eine zweite Etage gesetzt wird, falls irgendwann noch ein größerer Platzbedarf entsteht. Die Gesamtinvestition schätzt Buchholz derzeit auf rund 600 000 Euro. Ob die Schule mit Klassen oder der Hort dort einziehen wird, sollen laut Lieske die Pädagogen unter sich abstimmen – aber auch erst, wenn der Anbau steht. Bisher existiert das Projekt nur auf dem Papier.