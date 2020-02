Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) In Rheinsberg und den Ortsteilen der Stadt wird das Ordnungsamt ab sofort verstärkt Hunde und deren Halter kontrollieren und nach den Vierbeinern Ausschau halten. Grund dafür ist, dass bei jüngsten Kontrollen immer wieder Hunde entdeckt wurden, die nicht im Rathaus gemeldet waren und deren Halter dementsprechend keine Hundesteuer entrichten. "Auf dem Gebiet der Stadt Rheinsberg sind rund 900 Hunde gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen", vermutet Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) aufgrund der jüngsten Kontrollergebnisse.

Die Verwaltung ruft deshalb alle Hundehalter auf, die ihre Tiere bisher nicht angemeldet haben, das in der Stadtverwaltung nachzuholen. Dafür wird keine Frist gesetzt. "Jeder sollte das schnellstmöglich tun. Wer erwischt wird, muss sonst zahlen", so Schwochow. Die Ordnungswidrigkeit könne ansonsten mit einer Strafe von bis zu 5 000 Euro belegt werden. Im Unterschied dazu wirkt die jährlich zu entrichtende Abgabe günstig. Der erste Hund kostet 30 Euro, der zweite Hund 100 Euro. Wer eine gefährliche Hunderasse hält, ist für das erste Tier mit 500 Euro dabei.

Nach Bürgerbeschwerden über zu viel Hundekot in der Stadt kontrolliert das Amt auch, ob beim Gassigehen die Hinterlassenschaften entsorgt werden, so der Bürgermeister. Wer das nicht erledigt, muss ebenfalls mit einem Bußgeld in Höhe von 35 Euro rechnen.