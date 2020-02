MOZ

Erkner (MOZ) Für manche Verkehrsdelikte gibt es keine Altersgrenze: In der Waldpromenade in Erkner hat die Polizei am Montagnachmittag einen VW Golf angehalten. Bei der Kontrolle der Papiere machten die Beamten eine überraschende Entdeckung:Der 81-Jährige, den sie am Steuer antrafen, konnte keinen Führerschein vorzeigen – unddas aus einem nachvollziehbaren Grund: Er besitztaktuell gar keine Fahrerlaubnis. Ihm wurdeam Montag die Weiterfahrtverboten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.