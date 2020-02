Odin Tietsche

Oranienburg/Zühlsdorf (MOZ) Der 74-jährige Rolf Buber aus Zühlsdorf, der bis zum Sommer 2018 in Oranienburg Süd eine eigene Arztpraxis betrieb, wird noch immer vermisst.

"Wir haben keine neuen Erkenntnisse zum Aufenthaltsort des Vermissten", bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Dienstagnachmittag auf Nachfrage. Die Ermittlungen, auch vor Ort, dauern noch an.

Der 74-Jährige verließ am Sonntagnachmittag seine Wohnung in Zühlsdorf, um spazieren zu gehen. Seitdem fehlt von dem Mediziner jede Spur. "Die bisherige Suche, auch mit dem Hubschrauber, hat bislang leider nicht zum Erfolg geführt", so Röhrs. Am Montag sowie am Dienstag waren, neben Beamten der Polizei, auch einige Freiwillige und Bekannte des Arztes im Wald bei Zühlsdorf sowie rund um den Mühlenbecker See unterwegs, um nach dem Vermissten zu suchen.

Abgesehen von seiner langjährigen Tätigkeit als Arzt in Oranienburg war Buber auch weit über die Kreisgrenzen Oberhavels hinaus bekannt, da er vor der Wiedervereinigung oft im DDR-Fernsehen als TV-Arzt auftrat.

Wie Dörte Röhrs bestätigt, kann sich Buber derzeit offenbar aus gesundheitlichen Gründen nicht artikulieren, zudem hat er einen auffällig krummen und gebeugten Gang. Er ist etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, ist von eher hagerer Gestalt und hat dünnes, grau-meliertes Haar. Bekleidet ist Buber wahrscheinlich mit einer dunklen Jogginghose, einem dunkelblauen Anorak und dunklen Sportschuhen. Zudem könnte er möglicherweise mit einem roten Spazierstock unterwegs sein.

Wer Hinweise zu dem Verbleib des 74-Jährigen geben kann oder den vermissten Arzt sogar gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 03301 8510 zu melden.