Kerzlin (MOZ) Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in das Wohnhaus eines 54-jährigen Mannes im Temnitztaler Ortsteil Kerzlin ein.

Der 54-Jährige befand sich zur Tatzeit zu Hause. Aber er bekam von dem Einbruch nichts mit. Erst am nächsten Morgen bemerkte der Mann, dass Unbekannte in sein Haus eingedrungen waren. Die Täter entwendeten Geld sowie elektronische Geräte. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beträgt etwa 2 000 Euro. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.