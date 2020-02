Thomas Pilz

Ravensbrück (MOZ) Mit Andrea Genest wird eine ausgewiesene Geisteswissenschaftlerin die Leitung der Gedenkstätte Ravensbrück übernehmen. Das betonte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Dr. Axel Drecoll, am Dienstag in einer Pressemitteilung des brandenburgischen Kulturministeriums. Andrea Genest studierte demnach Politikwissenschaft und Germanistik an der Freien Universität (FU) Berlin und promovierte über eine antisemitische Hetz- und Ausgrenzungskampagne 1968 in Polen. In zahlreichen Gedenkstätten, etwa in Auschwitz-Birkenau sowie in Ravensbrück, wirkte Genest bereits. Forschungen betrieb sie am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin und am Leibnitz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.

Die 1970 geborene Wissenschaftlerin wird aber nicht nur Dr. Insa Eschebach ablösen, die in den Ruhestand wechselt. Genest wird außerdem die Stellvertreterin des Oranienburger Stiftungsdirektors, Axel Drecoll.

In einer ersten Stellungnahme begrüßte die brandenburgische Kulturministerin, Dr. Manja Schüle (SPD), die Entscheidung der Auswahlkommission des Stiftungsrates. Die künftige Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück habe "profunde und vielfältige Erfahrungen" etwa in der Arbeit mit verschiedenen Gedenkstätten und bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur. Sie dankte Insa Eschebach für ihr "eindrückliches Engagement" in den vergangenen 15 Jahren.

Wichtiger denn je sei heute die Erinnerung an die "monströsen Verbrechen gegen die Menschlichkeit", die auf und von deutschem Boden aus verübt wurden.

Drecoll erklärte, Genest stehe vor großen Herausforderungen. Die Erinnerungskultur wandele sich. Neue Wege in der Präsentation und Vermittlung nationalsozialistischer KZ-Verbrechen seien zu beschreiten. Bereits in der Vergangenheit hatte Andrea Denell bei verschiedenen Projekten in der Gedenkstätte Ravensbrück mitgewirkt.