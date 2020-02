MOZ

Rüdnitz (MOZ) Am Montagabend statteten Polizisten einem 30-Jährigen in Rüdnitz einen Besuch ab. Auf ihn waren zwei Haftbefehle ausgestellt worden, nachdem er Geldstrafen nicht bezahlt hatte.

Als die Beamten an der Anschrift des Delinquenten eintrafen, vernahmen sie aus der Wohnung Geräusche. Öffnen wollte ihnen jedoch niemand. Das übernahm dann ein angeforderter Schlüsseldienst. In der Wohnung fanden die Beamten den Gesuchten, der sich auch widerstandslos festnehmen ließ. Zudem stellten die Polizisten drogenähnliche Substanzen, ein nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschriebenes Autokennzeichen sowie eine Schreckschusspistole in der Wohnung sicher. Der Mann kam in Haft.