Matthias Henke

Gransee An der Tür kündet ein Schild davon, hinter den Kulissen sind bereits einige Gespräche geführt worden. Für das "Café und Bücherei", das der Kraatzer Harald Hillebrand gemeinsam mit seiner Frau Marina und Schwester Katrin betreibt, wird ein Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin gesucht.

"Wir schließen aus gesundheitlichen Gründen zum 2. März", sagte Harald Hillebrand am Dienstag auf Nachfrage. Anfang 2016 wurde das kleine Etablissement eröffnet, das auch als Ort für Autorenlesungen und andere Veranstaltungen dient.

Die gute Nachricht: "Es gibt Bewerber", so Hillebrand. "Zunächst sollen sie etwas ins Geschäft reinschnuppern und für sich sehen, ob sie damit klarkommen. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus", gibt sich der Kraatzer zuversichtlich. Wer für die Übernahme infrage kommt, könne er zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten. Auch sei derzeit noch unklar, ob es im März nahtlos unter neuer Führung weitergehen könne. An dem bewährten Konzept, kulinarische Genüsse eines Café mit dem Verkauf beziehungsweise der Ausleihe von Literatur zu kombinieren, soll aber festgehalten werden.

Nicht zur Disposition steht indes der Kraatzer Kulturgarten. Mit ihrem Domizil am Rand des Granseer Ortsteils beteiligen sich Hillebrands an der Aktion der "Offenen Gartenpforten", die es seit 2003 im Kreis Oberhavel gibt und die einmal im Mai und einmal im August jedes Jahres stattfindet.

Ebenfalls im Gespräch ist eine erneute Beteiligung an der Aktion "48 Stunden Oberhavel". "Da muss man aber erst einmal sehen, ob wir eine Haltestelle kriegen", so Harald Hillebrand. Inwieweit er Zeit finde, sich wieder dem Schreiben von Krimis zu widmen, werde sich zeigen. Vorerst hätten andere Dinge Priorität. Bislang veröffentlichte Hillebrand fünf Oberhavel-Krimis über den Sonderermittler Hagen Brandt. Der sechste Teil ist in Arbeit.