Oranienburg Ab Montag wird die Carl-Gustav-Hempel-Straße zwischen dem Wasserwerk und der Straßenmündung An den Dünen auf Kampfmittel abgesucht. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Um die Arbeiten durchführen zu können, sei eine abschnittsweise, halbseitige Straßensperrung auf jeweils 50 Metern Länge erforderlich. Betroffen seien auch der Fuß- und Radweg.

Begonnen werden die Arbeiten in Höhe des Wasserwerks, sie verlaufen linksseitig in nördliche Richtung (Gehweg). Nach Abschluss der Arbeiten auf der linken Straßenseite erfolge der Wechsel auf die gegenüberliegende Seite. Die Arbeiten auf der rechten Straßenhälfte verlaufen dann in südliche Richtung bis zur Höhe des Wasserwerks. Die Absuche mittels Bohrlochsondierung soll voraussichtlich Ende April abgeschlossen werden.