Roland Becker

Velten/Oranienburg (MOZ) Der Kölner Künstler Gunter Demnig wird am 20. Februar weitere Stolpersteine in Oberhavel verlegen. Drei dieser Erinnerungssteine werden ins Veltener Pflaster eingelassen. Die Veltener Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine ehrt damit das Andenken an das Ehepaar Gertrud und Gustav Gersinski, beide Kommunisten. Erna Gersinski wurde mehrfach in Konzentrationslager gesperrt, überlebte aber die Nazi-Zeit und war in den 1950er-Jahren Stadtverordnete in Velten. Der Kommunist Richard Ungermann gehörte zu den ersten Opfern der Nazis. Er wurde im Mai 1933 in das KZ Meißnershof (bei Velten) eingeliefert und bereits zwei Tage später erschossen.

Fünf Stolpersteine verlegt Gunter Demnig am 20. Februar auch in der Kreisstadt Oranienburg. Drei dieser Steine der Erinnerung gibt es für Jakob und Anna Tannenbaum und ihre Tochter Ellen in der Bernauer Straße vor der Hausnummer 61. Zwei weitere Stolpersteine sollen an Helmuth Lewinsohn und Moritz Letzte auf der Schlossbrücke erinnern, informiert Stolperstein-Projektleiterin Minette von Krosigk.