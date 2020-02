Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Nach 25 Jahren muss die Mühlenbecker Edeka-Filiale zum 7. März schließen. Das teilte die Mühlenbecker Gemeindevertreterin Kerstin Rennspieß (Linke) nach der Sitzung des Bauausschusses mit. Die Betreiberfamilie Maske hatte schon vor geraumer Zeit angekündigt, die kleine Filiale zu schließen, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen.

Ob eine neue Filiale in einem Neubau an gleicher oder auch anderer Stelle in Mühlenbeck eröffnet, steht noch nicht fest.. Die Betreiberfamilie Maske war am Dienstag nicht zu erreichen.