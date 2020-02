Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Sorry, liebe Templiner, ab Sonnabend gibt es einen Grund weniger, in Euer wunderschönes Städtchen zu fahren. Dann haben wir ihn selbst, den Drogeriemarkt, den die Zehdenicker seit Jahren so schmerzlich vermissen. Seit der Schlecker-Pleite im Jahr 2012, um genau zu sein. Mit der Eröffnung der Rossmann-Filiale am kommenden Sonnabend, 8. Februar, um 8 Uhr wird auch die Wiederbelebung eines schon totgesagten Einkaufszentrums vollendet sein.

Stadtverordnete einbezogen

Als die Stadtverordneten beschließen, dem dortigen Discounter einen Umzug an einen neuen Standort zu genehmigen, scheint der Niedergang des Anfang der 90er-Jahre eiligst aus dem Boden gestampften Einkaufszentrums an der Grünstraße besiegelt zu sein. Im Februar 2016 kommt es zum großen Knall mit der Schließung der Kaiser’s-Filiale. Dutzende, überwiegend ältere Arbeitnehmer verlieren ihren Job. Geblieben ist vor allem der Heimwerkermarkt als Magnet und einige alteingesessene kleinere Mieter, wie das Schlemmereck, wo an diesem Dienstagvormittag schon die ersten Gäste ihr Mittag bestellen. Sülze mit Bratkartoffeln steht heute auf der Tageskarte. Drei ältere Herren sitzen an runden Tischen und unterhalten sich über das Wetter. Ein bisschen Schnee und ein wenig Frost wären schon schön gewesen, sagt der eine. Während der andere darauf hinweist, dass in seinem Garten bereits die Gurken wachsen. Am späten Vormittag füllt sich das Schlemmereck. Hinterm Tresen wuselen mehrere Frauen in roten Kitteln.

Zwei ältere Damen steuern zielstrebig auf meinen Tisch zu, an dem ich mir gerade eine Currywurst schmecken lasse. Höflich fragen sie, ob sie sich dazu setzen dürfen. "Klar, kein Problem", antworte ich. Keine zwei Minuten später sind alle Stühle besetzt, als sich zwei weitere Frauen dazu setzen. Hier geht es offensichtlich sehr familiär zu. Hastig trinke ich meinen Kaffee aus, weil ich das Gefühl habe, die Damen zu stören. "Sie hätten sich nicht beeilen müssen, junger Mann", zerstreuen sie meine Befürchtung. Vielleicht nur aus Höflichkeit?

Ich strebe nach draußen, will mich umschauen im neuen Zehdenicker Einkaufszentrum "ZeeZ", wie die Eigentümer den Standort kurz vor Weihnachten getauft haben. Es hat sich soviel verändert in den vergangenen Monaten. Ein Textildiscounter hat eröffnet, ein großer Rewe-Markt, Harry’s Papershop ist umgezogen und ein Laden für "artgerechte Tiernahrung" dazugekommen. Bis auf den alten Backshop bei Obi gibt es offenbar keinen Leerstand mehr.

André Frost, der Vertreter einer Hamburger Immobilienfirma, soll wohl recht behalten, als er in blumigen Worten den Stadtverordneten die Wiederbelebung des Einkaufszentrums vor vier Jahren schmackhaft macht. Immer wieder muss der Immobilienexperte aber Befürchtungen zerstreuen, dass aus der Belebung des Standortes nichts werden könnte. "Die involvierten Behörden, der Landkreis, die Stadt Zedenick und der Mieter Rewe arbeiten hierzu Hand in Hand und verzögerungsfrei", teilt er im Mai 2018 auf Nachfrage mit. Manches brauch eben seine Zeit. So wie die Schilder, die erst jetzt das "Befahren der Parkflächen außerhalb der Ladenöffnungszeiten" verbieten. Dabei ist der Parkplatz seit Jahrzehnten das Eldorado von jungen Autofahrer, die nach Geschäftsschluss ordentlich die Reifen ihrer PS-starken Boliden quietschen lassen. Festgehalten für die Ewigkeit für den Film "Deutschboden". Schluss mit lustig: "Spätestens 30 Minuten nach Geschäftsschluss sind der Parkplatz und das ZeeZ-Gelände zu verlassen", schreibt die neue Parkordnung vor. Ohnehin herrscht jetzt ein strengeres Regime auf dem Gelände. "Betteln und Hausieren im ZeeZ ist nicht gestattet", heißt es der Hausordnung. Auch der Verzehr von alkoholischen Getränken außerhalb von gastronomischen Einrichtungen sei nicht erlaubt. Auch wenn es am Sonnabend voll werden dürfte auf dem Parkplatz des ZeeZ und den Zufahrtsstraßen: Ein neues Verkehrskonzept wird es nicht gegeben. Das lehnt die Stadtverwaltung ab und verweist darauf, dass früher zu bestimmten Zeiten schon großer Andrang herrschte.