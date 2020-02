Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Hilde Richter (Name geändert) sitzt in ihrem behaglichen Haus in einer Eigenheimsiedlung von Angermünde. Die 80-Jährige ist fit, geht täglich mit ihrem Hund spazieren, interessiert sich für Politik, genießt ihren Ruhestand, pflegt Kontakte zu ihren Nachbarn. Seit dem Tode ihres Mannes lebt sie allein.

Die Ruhestandsidylle erlebt ein jähes Ende mit einem Telefonanruf am Abend des 22. Januar. Da meldet sich plötzlich eine Frau, angeblich vom Bundeskriminalamt Berlin, die eine geradezu ARD-Tatort-reife Geschichte vorträgt. Das BKA sei einer rumänischen Einbrecherbande auf der Spur, habe zwei Leute verhaftet, die eine Liste mit Namen bei getragen hätten, darunter der ihre. Die Namen seien wahrscheinlich von einem Sparkassenangestellten herausgegeben worden. Sie würde nun für eine Nacht Polizeischutz bekommen, solle das Telefon nicht auflegen und sich regelmäßig melden.

Die vermeintliche Beamtin spricht perfektes Hochdeutsch ohne Akzent, tritt resolut auf, verlangt Angaben über Konto-Stand und Sparbücher. Als sich Hilde Richter zunächst weigert, wird der Ton deutlich: Sollte tatsächlich ein Schaden entstehen, hafte die Sparkasse nur bis zu 5000 Euro. Das ist der entscheidende Augenblick, in dem die Rentnerin einknickt und ihre Daten preisgibt. Angeblich könnten nun die Konten gesperrt werden. "Man ist so schockiert, dass man sich dem fügt", berichtet Hilde Richter. "Man steht doch stramm, wenn sich eine so hoch angebundene Dienststelle meldet. Die Anrufer haben auch immer so getan, als ob sie ganz in der Nähe sind."

Verordnetes Stillschweigen

Doch tatsächlich zu sehen ist niemand. Stattdessen sitzen die Täter irgendwo an einem Telefon und ziehen die Drähte zu ihrem perfiden Plan. Es beginnt ein regelrechter Psycho-Terror. Alle paar Stunden soll sich die ältere Dame die gesamte Nacht hindurch am Telefon unter der gehaltenen Verbindung melden. Dann kommt sogar ein angeblicher Staatsanwalt ins Spiel. Strikte Verschwiegenheit jedem gegenüber wird angeordnet. Immer, wenn sich die ältere Dame zaghaft widersetzen will, wird ihr suggeriert, dass sie die Polizeiarbeit nicht stören solle.

Unterstützend hilft die Technik. Auf ihrem Telefondisplay erscheint die Anzeige "Dienstleitung vorheriges Gespräch" oder "unterdrückte Nummer". Als sie nachfragt, wird ihr erklärt, dass es sich um eine abhörsichere Leitung handele.

Schließlich fährt Hilde Richter zur Sparkasse und hebt die geforderten 16 500 Euro ab. Zuvor gibt sie über Telefon Angaben zu Kleidung und Auto durch, damit der Begleitschutz sie erkennen könne. Den gibt es selbstredend nicht. Doch die Rentnerin wird mit dieser psychologischen Rund-um-die-Uhr-Beeinflussung im Glauben einer verdeckten Polizeiaktion gelassen und sogar noch bestärkt.

Auf der Sparkasse in Angermünde ist Hilde Richter eine bekannte Kundin. Die durch ähnliche Fälle bereits sensibilisierte Bankangestellte fragt direkt, ob es sich bei der ungewöhnlich hohen Auszahlung doch wohl nicht um den "Enkel-Trick" handele. Aber weil ihr die falschen BKA-Leute eine Mittäterschaft von Sparkassen-Leuten suggeriert haben, gibt die Kundin kein Zeichen und nimmt das Geld mit. Heute weiß sie: "Es wäre so leicht gewesen, ich hätte ja nur zur Polizei rübergehen müssen."

Doch genau das macht sie nicht. Stattdessen geht es per Anruf weiter: Sie muss das Geld zählen, Seriennummern durchgeben. Man wolle vermeintliches Falschgeld identifizieren. Dazu werde ein Bote kommen, das Geld abholen, die Scheine prüfen, möglicherweise austauschen und anschließend mit ihr zur Bank fahren, um es wieder auf ihr Konto einzuzahlen.

Die Täter spielen aus der Ferne mit ihrem Opfer, nutzen gnadenlos dessen anerzogene Hillfsbereitschaft aus. Sie haben vermutlich über öffentlich zugängliche Luftbilder das Haus aus-­gemacht, beschreiben daran die Umgebung. Es soll täuschend echt wirken. Der Krimi nimmt seinen Lauf. Jetzt soll Hilde Richter vor dem Haus sogar Ausschau halten, was sie wahrnimmt. Und da sieht sie in der Ferne einen Polizeieinsatz mit Blaulicht und Feuerwehr. Da lassen die Anrufer plötzlich die Übergabe platzen.

Wenn die Rentnerin jetzt mit ihrem Sohn gesprochen hätte, wäre die Sache noch aufgeflogen. Aber selbst als der bei einem kurzen Besuch merkt, dass mit der Mutter irgendetwas nicht in gewohnter Ordnung ist, hält sie an ihrem Schweigen fest. Dafür melden sich die Geldhäscher wieder und versprechen erneuten Polizeischutz während der Nacht. Am nächsten Morgen melden sie sich fast im Halbstunden-Rhythmus mit irgendwelchen Anweisungen, täuschen Einsatzgeschehen vor. Hilde Richter soll das Geld in einem Beutel verpacken. Dann kommt der Abholer plötzlich früher als erwartet. Der dunkel gekleidete Mann - ein südländischer Typ - bemüht sich vor der Tür, sein Gesicht möglichst zu verbergen. Er nennt seinen Decknamen, das Code-Wort und eine Dienstnummer, verstaut die Tüte. In dem Augenblick klingelt wieder die Anruferin und fragt nach der Übergabe. Als Hilde Richter zur Tür zurückgeht, ist der Bote verschwunden. Das Ablenkungsmanöver hat funktioniert. Natürlich kommt das falsche BKA nicht wie vereinbart eine Stunde später, um das Geld wieder einzuzahlen. Die Rentnerin nimmt das Telefon und ruft endlich bei der Polizei an. Bei der echten.

Angst und Scham

"Seitdem habe ich Angstgefühle", sagt sie. "Ich bin verunsichert und empfinde Scham, dass ich das alles geglaubt habe. Ich versuche, die Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Aber es dreht sich alles darum. Der Verlust des Geldes ist schmerzlich, aber er steht nicht im Vordergrund. Die seelische Seite ist viel schlimmer." Ihre Nachbarinnen hat sie bereits gewarnt. Auch Bekannte und die Sportgruppe. Abends verriegelt sie jetzt Türen und Tore des Einfamilienhauses. Sie möchte, dass der Fall öffentlich bekannt wird und informiert die Presse, dass andere nicht auch darauf hereinfallen. Ihr Fall gibt einen besonderen Einblick in die perfide psychologische Strategie der Täter, weil sie die Anrufe genau protokolliert hat. Doch überall in der Region haben gerade ältere Menschen schon ähnliche Anrufe erhalten. Die Täter sind unterwegs.